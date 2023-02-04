英超速評︱車路士主場悶和富咸　天價新兵安素與梅迪歷擔正無建樹

瘋狂買人的車路士主場迎擊富咸，儘管兩名天價新兵安素費南迪斯（Enzo Fernandez）及梅迪歷（Mykhailo Mudryk）均正選披甲，但仍以能以0：0悶和對手，在2023年7場比賽只嘗1勝，領隊樸達還有多時間去練兵與試陣？



英超最高身價的安素費南迪斯今仗為車路士正選，表現不過不失。（Getty Images）

相比1月12日以1：2作客不敵富咸一仗，車路士今場正選僅得4人是相同的，但樸達也不是盡遣新兵，當中僅巴迪亞舒尼（Benoît Badiashile）、安素費南迪斯及梅迪歷獲正選一席。不過，「藍戰士」上半場兩個黃金機會還是靠舊將創造出來，先是30分鐘美臣蒙特接應安素費南迪斯長傳，然後禁區左路傳中，「假9號」夏維斯勉強剷射偏離目標；然後是幾乎去了巴黎聖日耳門的薛耶治妙傳夏維斯，可是後者單刀挑射，皮球過了門將卻中柱彈出。

上場表現可人的梅迪歷（右），今仗卻近乎隱形。（Getty Images）

甫換邊，樸迪便以另一新兵馬杜基（Noni Madueke）入替了上半場隱形的梅迪歷，及後再換入同樣是新加盟的大衛達曹科芬拿（David Datro Fofana），後者在75分鐘入替，僅5分鐘後即差點有建樹，這名科特迪瓦中鋒接應干拿加歷查傳送，先推過出迎的富咸門將尼奴，再扣過包抄的中堅迪奧普施射，可是給另一中堅列姆護空門。最終車路士繼上場悶和利物浦後，今仗亦只能與富咸互交白卷，以21場30分排第9，富咸則多打一場下以32分排第6位。

馬杜基（右）速度很快，潛質不錯，但還稍欠經驗。（Getty Images）

觀乎車路士幾名新兵表現，巴迪亞舒尼最對辦，在防線有5次解圍及2次搶截，與老將堤亞高施華也漸見默契。安素費南迪斯穿起了佐真奴的5號球衣，踢法也極為相似，有時墮得很後去協助組織攻勢，表現不過不失。梅迪歷上仗對利物浦只踢了半個鐘，但其腳法及速度已令人留下很深印象，但今場卻無影無蹤，沒有射門、沒有盤扭、沒有關鍵傳送，只留下11次成功傳球、傳球成功率僅69%的數據，半場已被調走。至於兩名20歲的年輕新兵馬杜基、科芬拿，都表現得很有活力，也顯示出不錯的潛質，但經驗與默契還需要不少時間去培養。

車路士班主托德波里（右）大事增兵，但球隊還未重上正軌。（Getty Images）

連同今仗，樸達在他執教車路士的15場聯賽中，11名正選已作出過64次調動，在英超歷史上排第2，僅次其前任杜慈的66次，顯然他還在觀察一眾球員，以及尋找球隊的最佳陣容；如今又有一堆新兵加盟，恐怕樸仍需一段時間試陣，只是到底班主托德波里有沒有耐性等他，實屬疑問。