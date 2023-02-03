英超｜格連活特涉企圖強姦案獲撤控　曼聯43字簡短聲明回應

去年1月底，曼聯球星格連活特涉強姦及毆打被捕，一直絕跡球場，其後被英國警方落案3條罪。經歷一年後，控方因為關鍵證人不參與審訊，最終撤銷對格連活特的起訴。

即使格連活特獲撤控，也不等於他可以立即回歸曼聯。



2022年1月，格連活特（Mason Greenwood）被大曼徹斯特警方拘捕，涉嫌襲擊及威脅殺害18歲的女友。這名曼聯新星在去年10月正式被落案起訴，控告他企圖強姦﹑恫嚇及控制，及襲擊致造成傷害共3罪。

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英超｜格連活特被控企圖強姦等3罪 涉襲擊女友拖延大半年終上庭

格連活特去年1月被捕，其後被起訴企圖強姦﹑恫嚇及控制，及襲擊致造成傷害3項控罪。（Getty Images）

格連活特的案件在周四（2日）迎來突破性發展，英國警方宣布，撤銷對格連活特的所有控罪，英格蘭及威爾斯皇家檢控署（Crown Prosecution Service）指此案的關鍵證人不再配合調查，令本案難有進展，故此決定停止調查。

官非纏身足足一年，格連活特發聲明表終可鬆一口氣，「本案終於告一段落，我感到釋懷，我要感激家人﹑愛我的朋友及球迷對我的支持。」格連活特在社交網站依然「潛水」，對一個更新仍然是一年前。

格連活特獲撤控，他發聲明向支持者道謝。（Getty Images）

撤控=回歸？ 曼聯簡短聲明回應

自格連活特被警方拘捕後，曼聯隨即表示暫停其職務，等待完成法律程序後再決定。格連活特如今獲撤控，是否代表這名21歲的英軍鋒將能夠重披紅魔鬼戰衣？

曼聯透過官方網站就事件發43字簡短聲明，「球會內部將進行調查，決定下一步，在調查完成前，球會將不會回應此事。」根據《BBC》﹑《天空體育》等英媒了解，格連活特如今不會歸隊進行操練或比賽，直至另行通知。

曼聯官方發聲明回應格連活特獲撤控。（網上截圖）

雖然格連活特依然不會回歸，但他的名字一直在曼聯網站的球員名單中。格連活特在2021年簽下一紙「4+1」的合約，可留隊至2026年。

格連活特重披曼聯球衣，看來亦要等多等。（Getty Images）

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