英超︱李斯特城班主延續亡父對球會遺愛　實際行動證明講心唔講金

李斯特城與已故班主維猜童話一般的合作關係，未因生死相隔，繼承他位置的兒子艾也屈（Aiyawatt Srivaddhanaprabha），延續父親對球會的熱愛，用行動證明「講心唔講金」，免卻球會大筆債務，讓球會得以健康發展。



李斯特城已故班主維猜在2013年已曾免除李斯特城約1.03億英鎊債務。（Getty Images）

李斯特城已故前班主維猜（Vichai Srivaddhanaprabha）對球會的熱愛人所共知，他曾在2013年免除球會對王權集團約1.03億英鎊（約9.97億港元）債務，並投放資金，幫助當時仍在英冠打滾的李斯特城重返英超。

生前深受球員及球迷愛戴的維猜，不幸在2018年因直升機意外逝世，他的兒子艾也屈繼承父業當上球會主席，球員將對維猜的感情投放在這位繼承者身上，2020／21球季李斯特城勇奪足總盃，門將卡斯柏舒米高將艾也屈邀請到球場中央，與多名球員及領隊羅渣士相擁，並在滿場球迷的歡呼聲中高舉冠軍獎盃。

艾也屈今次仿傚父親生前一樣，免去球會一大筆債務。李斯特城在官網宣布，為協助球會持續發展，球會主席艾也屈免除球隊對母公司王權集團超過1.94億英鎊（約18.78億港元）的債務。

新聞稿提及，王權集團過去四年曾為球會提供1.94億英鎊貸款，幫助球隊在新冠疫情期間建設全新世界級訓練場地、加強陣容以及支援女子足球隊。

李斯特城2020年12月正式啟用的全新訓練場地。（Kingpower.com官網圖片）

艾也屈在聲明中表示：「保持長期穩定，對球會持續發展至關重要，也是我們對球會未來投資的基本原則。我們希望繼續以這種最強大、最安全的財務狀況前行。」

「我全心全意地相信李斯特城，相信這間球會能為李斯特、泰國和全球的球迷、居民以及社區帶來成就。他們使我們帶着抱負與真誠去營運這間球會，這種信念亦正引領我們去建立球會史上最成功的時代之一。」

艾也屈繼承父親對李斯特城的遺愛，同樣受球員及球迷愛戴。（李斯特城官網圖片）

維猜2010年收購仍在英冠的李斯特城，在他大力投資增兵下，球隊在2014／15球季重返英超，並在2015 /16球季奪得英超冠軍，上演「李城童話」，維猜2018年意外逝世後，兒子艾也屈接任球會主席，並在2020／21球季帶領球隊贏得足總盃冠軍。

不過李斯特城今季表現未如理想，季初一度持續在榜尾徘徊。目前「狐狸」排在英超第14位，距離降班區只有1分。