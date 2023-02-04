羽毛球．泰國賽｜伍家朗力戰反勝過關　明鬥中華台北球手爭冠

泰國羽毛球大師賽4強，港隊男單代表伍家朗與中國球手李詩灃爭入決賽，首局以19：21落敗，這名港將其後回勇，連取兩局反勝對手，今年首度打入決賽，與中華台北球手林俊易爭冠。



伍家朗近況不俗，繼上星期的印尼大師賽後，再度打入4強，與中國球手李詩灃爭奪決賽席位。二人曾經在3年前的泰國大師賽碰頭，當時伍家朗直落兩局擊敗對方。

羽毛球泰國大師賽｜伍家朗連續兩站入4強 李卓耀不敵石宇奇出局

羽毛球・泰國大師賽｜李卓耀伍家朗齊闖8強 力爭今年國際賽首冠

伍家朗連續兩站打入國際賽4強。（Instagram截圖）

伍家朗開局連取3分，即使曾經拉開4分，李詩灃力追下，暫停前3度追成平手，這名港將依然保持優勢。戰至末段，二人打成18：18，李詩灃搶攻得手，伍家朗今局首度落後，幸好施壓下對手失誤扳平，可惜以19：21先輸一局。

伍家朗次局隨即回勇，開段連取5分，拉開差距，暫停以11：4領先。伍家朗其後愈打愈順，更加拉開雙位數差距，並以21：8大勝，扳回一城。

進入決勝局，伍家朗連續兩球放短波，羽毛球幸運地觸網落在對方場區，連取3分反先，暫停前以11：9領先。換場後，伍家朗一度領先5分，李詩灃急起直追，曾經收窄至1分，幸好他依然力保勝局，以21：19力戰64分鐘反勝李詩灃，今年首躋決賽。

伍家朗力戰3局反勝中國球手李詩灃，打入決賽。（伍家朗Instagram截圖）

伍家朗周日（5日）將與林俊易爭標，這名中華台北球手淘汰狀態不俗的中國球手石宇奇入決賽。

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