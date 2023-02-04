英超｜榜首阿仙奴爆冷一球不敵護級愛華頓　兩前般尼兵開紀錄

英超周六頭場，榜首阿仙奴作客鬥剛易帥的愛華頓，改由戴治領軍的「拖肥」，表現大有改善，防守更加緊密。兵工廠進攻方面沒有甜頭，更被愛華頓下半場憑達高斯基一箭定江山，阿仙奴全失3分。



英超榜首阿仙奴，冬窗羅致的3名新兵，杜沙特﹑「奇異哥」基域諾及佐真奴受樣先列後備，前線由尼基迪亞掛帥，布卡約沙卡﹑馬天尼利及隊長奧迪加特從後支援。

剛由戴治（Sean Dyche）接任的愛華頓，開賽前有球迷在主場外示威，向球隊管理層說不，希望班主摩斯利（Farhad Moshiri）等人離開球隊。

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愛華頓球迷開賽前在主場外示威。（路透社）

阿仙奴半場有形勢但欠威脅

阿仙奴在榜首有5分優勢並踢少一場，一旦今仗再取3分的話，榜首優勢有望拉開至8分。兵工廠早段反客為主，控制戰局，湯馬士柏迪接應沙卡回傳，第一時間撞射被比克福特沒收。

愛華頓其後取回優勢，多次角球攻勢，阿仙奴防線同樣頂得住。「拖肥」的死球攻勢甚有威脅，卡維特利雲禁區內起腳，幸好蘭斯達爾撲出。

愛華頓主場上空展示「聯賽史上最差走勢」的橫額。（路透社）

尼基迪亞接應沙卡傳中，扣過對手後再起腳。（路透社）

阿仙奴上半場主導戰局，控球率一度「73比」，兵工廠的攻勢倚重右路，沙卡壓過邁高蘭高，再回傳予尼基迪亞，這名英軍前鋒扣過對方再起腳，可惜射門僅僅高出。

沙列巴中場附近一次誤傳，奧拿拿隨即左路策動反擊，推落底線地波傳中，卡維特利雲飛鏟卻未能把皮球撞入網內。愛華頓的攻勢浪接浪，麥尼爾左路傳中，加比爾馬加希斯走甩杜哥利，惟頭槌亦未能命中目標。

沙卡依然是進攻的要員，右路接應辛真高傳中，第一時間左腳撞射，可惜過不了護空門的高亞迪。愛華頓完半場前最後一擊，卡維特利雲頭槌未能命中，兩軍半場打成0：0。

卡維特利雲門前失機，阿仙奴逃過一劫。（路透社）

愛華頓頭槌一箭定江山

換邊後，愛華頓即有攻勢，卡維特利雲回傳予伊祖沙古爾禁區外起腳，省中人稍稍改變方向，蘭斯達爾反應快回身撲出，卡維特利雲原來本身在越位位置。

尼基迪亞左路突破，推過兩名愛華頓守衛後地波傳中，奧迪加特第一時間撞射惟高出。阿迪達隨後「撳掣」，兩名冬窗新兵杜沙特及佐真奴齊齊入替，取代柏迪及馬天尼利，但兵工廠隨即失守。

兩名前般尼兵炮製入球，麥尼爾開出角球，奧迪加特守不住達高斯基，這名愛華頓守將一頂破網，60分鐘打破悶局。

為了收復失地，阿仙奴換入法比奧韋拉，其後杜沙特在左路切入大位勁射，比克福特及時封位。兵工廠餘下時間未能攻破對手大門，結果以一球不敵愛華頓。

達高斯基頭槌建功，愛華頓60分鐘先開紀錄。（路透社）

阿仙奴意外落敗，在榜首保持5分優勢；愛華頓終止10場不勝的頹勢，今仗取得關鍵3分，暫時以18分升上第17位。

愛華頓正選陣容（4-4-1-1）：

門將：1比克福特

後衛：23史密斯高文﹑30高亞迪﹑2達高斯基﹑19邁高蘭高

中場：17伊禾比﹑27伊祖沙古爾﹑8奧拿拿﹑7麥尼爾

進攻中場：16杜哥利

前鋒：9卡維特利雲



阿仙奴正選陣容（4-2-3-1）：

門將：1蘭斯達爾

後衛：4賓韋特﹑12沙列巴﹑6加比爾馬加希斯﹑35辛真高

防守中場：5湯馬士柏迪﹑34格列沙加

進攻中場：7布卡約沙卡﹑8奧迪加特﹑11馬天尼利

前鋒：14尼基迪亞



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