足球熱話｜車路士嫌3出手太低　計劃下季換球衣心口贊助商

車路士打算唔同「誠哥」續約！？

據英國傳媒報道，今季花費巨大的藍軍為尋找更多資金來源，計劃下季會換胸口贊助，不再與「3」合作。



過去曾有不少足球隊使用電訊供應商作為胸口贊助，包括阿仙奴的O2、皇家馬德里的西門子電話等等，對於香港人而言，車路士目前胸口上的「3」，可說是最有親切感的贊助商之一。事關這家電訊公司隸屬長江和記實業，換句話說也就是香港人最熟悉的「誠哥」。

不過按照英國傳媒的說法，車路士目前似乎嫌「誠哥」出手太低。

藍軍自2020年起使用3作為胸口贊助，並一直沿用至今。（Getty Images）

藍軍尋求更高贊助費

藍軍自2020年起使用3作為胸口贊助，並一直沿用至今。這家電訊供應商每年給予車路士4000萬鎊的贊助費，而合約將在今個夏天到期。

英國《每日電訊報》報道，車路士目前正與數間潛在贊助商商討中，希望能換掉目前球衣上的胸口贊助商標。

新班主托德波里（Todd Boehly）在剛過去的冬季轉會窗大開水喉，破紀錄花費近3億英鎊轉會費大肆買人，比其餘幾大聯賽總和還要多。球會用錢大手大腳，自然要在其他地方尋找門路。

托德波利入主的車路士，今個冬窗瘋狂買人舉動震驚歐洲（Getty Images）

一年4000萬鎊的贊助費，對托德波里來說似乎不太足夠，目前英超最高胸口贊助費的，是曼城戰衣上的伊迪哈德航空，「藍月亮」每年為此收到6750萬鎊；第二高為利物浦的渣打集團，贊助費每年5000萬鎊。

3與車路士的「割蓆之交」

說到3，各位車路士球迷應該不會忘記去年球會身處低谷時，這家贊助商所做的事。上年3月，俄羅斯班主艾巴莫域治（Roman Abramovich）被英國政府制裁，車路士的所有營利活動即時被禁，而作為球衣胸口贊助商的「3」，宣布與車路士停止合作之餘，更要求球會將其商標從球衣上拿走。

當時藍軍正處於球會低潮，3這有如落井下石的舉動隨即引來球迷不滿，有球迷更自行用電線膠紙遮蓋球衣上的商標以示抗議。

兩名車路士球迷以電線膠紙遮蓋球衣上的「3」商標，以示不滿。（Getty Images）

相反地，面對當時四面楚歌的車路士，球會訓練球衣贊助商、酒店預約網站Trivago則表明不會與藍軍終止合作，更表明會支持球會度過難關，「患難見真情」感動不少球迷。