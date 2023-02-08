意甲｜辛尼奧路加盟加拉塔沙雷　羅馬「麻煩友」連續劇終告一段落

「小王子」尼高路辛尼奧路（Nicolo Zaniolo）在羅馬擾攘多時的鬧劇似乎即將落幕，據報道他即將離開自己效力4年半的羅馬，轉會土超球會加拉塔沙雷。



「轉會達人」羅曼奴（Fabrizio Romano）於周二表示辛尼奧路已跟加拉塔沙雷達成協議，他將以2000萬歐元轉會費加盟，附帶3500萬歐元違約金條款，幾乎打破土超史上最高轉會費紀錄。

加拉塔沙雷領隊Okan Buruk曾公開表達自己對他的興趣：「辛尼奧路是一名世界級的球員。他是一名我希望看到他在自己陣中的球員，雖然我們不知道他在羅馬具體情況如何。如果你問我是否想看到他出現在自己球隊，我會回答『當然我想。』」

他口中提到的「在羅馬具體情況如何」，說的當然是因為尼高路辛尼奧路在球會的「麻煩事」，事關他在球會扭計轉會已有多時，激怒領隊摩連奴（José Mourinho）及球會之餘，更惹來廣大球迷不滿，早前甚至有激進球迷到他家前示威，弄得要報警處理。

辛尼奧路在不斷「扭計」的舉動，引來球會上下不滿。（Getty Images）

辛尼奧路今季與羅馬之間的故事可謂比連續劇還要精彩，首先是他在1月向球會提出轉會申請，並與米蘭、列斯聯、般尼茅夫等球會扯上關係。

《Football Italia》指出，辛尼奧路曾接近加盟般尼茅夫，但這名意欲轉會AC米蘭的意大利國家卻拒絕「櫻桃」3500萬歐元的報價，甚至拒絕與特意飛來意大利的般尼茅夫體育總監見面，這使羅馬相當震怒，並決定將他排除在陣容之外。到最後他改變主意想食「回頭草」，甚至乘坐私人飛機去英格蘭商討此事，但般尼茅夫卻因已經在轉會市場上投資不少，最終沒有讓這筆交易成事。

意大利著名足球記者迪馬斯奧（Gianluca Di Marzio）表示，憤怒的摩連奴告訴他辛尼奧路已不想為羅馬效力：「他（辛尼奧路）跟我、球會以及隊友們說，他不想為羅馬踢波。他說他不想回去為這支球隊效力，也不想跟這支球隊一起訓練。」這名葡萄牙教頭更於轉會窗關閉後表示，辛尼奧路「很不幸地」要繼續留在羅馬。

此後意大利《共和國報》（la Repubblica）更指出，辛尼奧路的照片及名字，已經從羅馬訓練場地的更衣室內被移除。

辛尼奧路曾是摩連奴愛將，但如今被他公開抨擊。（Getty Images）

眼見轉會無望，球會又不歡迎自己，辛尼奧路於2月1日，透過安莎通訊社（ANSA）發表公開信向球會及球迷道歉請求原諒。

「在過去數周，很多被報道的事情都不是真的。我來到羅馬時只是一個籍籍無名的球員，但球迷們視我如己出般歡迎我。在我受傷患困擾的黑暗期期，他們給予我信心、勇氣和支持。」辛尼奧路在公開信中寫道。「過去的這幾個月，對我來說是一個很微妙的時期，這期間我難以理解自己的職業生涯將會如何發展。但不管如何，我始終保持着勤奮，並以最專業的精神出現在訓練及球場上。」

「我感到自己被拋棄了，我也第一次為自己以及家人感到害怕。這在我身上從未發生過，我感到很害怕。」他續說道。「未來掌握在我們的手中：我願意任由羅馬這個大家庭來決定如何處置我。」

辛尼奧路曾受羅馬球迷愛戴，被球迷稱為「小王子」。（Getty Images）

不過雖然無法轉會至心儀的球會AC米蘭，但土耳其的轉會窗關閉時間較晚，來自土超的費倫巴治及加拉塔沙雷仍一直協商要將他帶走，最後羅馬決定將這名「麻煩友」賣走，辛尼奧路在羅馬的轉會連續劇亦告一段落。

辛尼奧路現時年僅23歲，於2018年夏天加盟羅馬，曾為意大利國家隊披甲11次，也曾受羅馬球迷愛戴，在摩連奴剛執教球隊時，是球隊不可或缺的大將之一。如今帶着「小王子」之名，以遭萬人唾罵的方式離開羅馬，不免讓人感到惋惜。