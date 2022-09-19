意甲｜羅馬12碼被吹走　摩連奴激動投訴被逐　賽後回復寸王本色

摩連奴重返意甲後，似乎比以前磨走了一些稜角，但遇到不公義時，仍然會憤怒。羅馬翼鋒辛尼奧路殺入禁區，被對手守衛在禁區內拉跌，但球證認為是插水，摩連奴激動得破口大罵，結果被球證出示紅牌驅逐離場，而羅馬亦一球飲恨。



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羅馬今輪意甲主場對阿特蘭大，全場形勢佔上風，惟未能在比數上反映。全場21次攻門，偏偏未能射破對手的大門。反觀全場僅得4次埋門的阿特蘭大，唯一一次中目標，就能轉化為入球，史卡雲尼（Giorgio Scalvini）禁區頂撞射破網，一箭定江山。亞特蘭大開季錄得5勝2和，以得失球差屈居拿玻里之下，暫居次席。

阿特蘭大小將史卡雲尼一箭定江山。（美聯社）

羅馬諸事不順

羅馬今場諸事不順，戴巴拿在熱身時拉傷，比賽期間又久攻不下，下半場初段更有爭議性判決。羅馬「小王子」辛尼奧路（Nicolo Zaniolo）接應隊友傳送，與阿特蘭大守將奧哥利（Memeh Caleb Okoli）鬥法爭位，辛尼奧路在禁區內跌倒，球證沒有吹罰12碼，並指是辛尼奧路「插水」。

戴巴拿熱身時受傷，今仗無緣披甲。（美聯社）

辛尼奧路與對手鬥法，並在禁區內倒地。（美聯社）

辛尼奧路無即跌成關鍵

重溫慢鏡，兩人互有拉扯，但身體接觸不算多，奧哥利其後接近拉甩辛尼奧路的短褲，而這名羅馬翼鋒一度嘗試取回平衡惟不果，然後才倒地。當羅馬主帥摩連奴看到辛尼奧路反被吹罰時，隨即衝向場邊破口大罵，球證在袋中拿出紅牌，把摩帥驅逐離場。

沒有12碼已經不服氣，如今更要被逐，摩連奴頓時理智線斷掉，繼續向球證指罵，幸好工作人員把他擋住，而羅馬眾將亦圍住球證，場面一度混亂。

Never change, Jose Mourinho pic.twitter.com/mGeZLUl49i — Has the Referee or VAR made a poor decision? (@PoorEPLreferees) September 18, 2022

「寸王」摩連奴回歸

摩連奴當然認為該犯規是12碼，摩帥深深不忿，其後更問球證原因，對方表示因辛尼奧路沒有即時倒地。收到這回覆後，摩連奴回復「寸王」本色，指需要改變心態才可獲12碼，「我返去會教啲球員，人哋踢你就唔好保持平衡，一踢就跌，好似喺泳池跳水咁誇張，咁樣就會判12碼。」

摩連奴賽後同樣指，球隊今場發揮佔盡優勢，理應全取3分，可惜卻得到今季聯賽第2場敗仗，暫時以13分排第6位。

摩連奴回復「寸王」本色鬧爆球證。（美聯社）

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