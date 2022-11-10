意甲︱摩連奴羅馬又捉內鬼　「隊中有個球員不專業，1月就要走」

足球名帥摩連奴變身「捉鬼大師」，一再在執教球隊，揪出內鬼。這位羅馬教頭又一次高調宣布成功「捉鬼」，即使他拒絕開名，《羅馬體育報》已猜出那個球員的名字。



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摩連奴再次化身「捉鬼大師」，為羅馬揪出內鬼。（Getty Images）

羅馬繼打吡戰0：1不敵拉素後，今晨聯賽作客薩斯索羅亦僅踢成1：1，再度失分。賽後摩連奴憤憤不平，大談陣中有個叛徒，「球隊付出的努力，被一個態度不專業的球員出賣。」

譚美阿巴謙（Tammy Abraham）打破兩個月入球荒，戰至80分鐘終為羅馬開紀錄，但薩斯索羅在5分鐘後扳平。摩連奴賽後接受《DAZN》訪問，大讚球隊整體表現之餘，集中火力炮轟陣中一個球員，「這是一支希望在強敵身上獲勝的球隊，我很抱歉球隊的努力因為一個態度不專業球員而白白浪費。」

《羅馬體育報》指出，摩連奴口中的「叛徒」，正是27歲守將卡斯杜柏。（Getty Images）

摩連奴：隊中有個叛徒 明年1月踢走

摩帥點明，問題不在犯錯，而是態度，「你不會在對拉素一仗後，見到我這樣說伊賓拿斯。因為錯誤是比賽的一部分，他的態度從來不是問題。」繼而再闡述，「一個球員態度不專業，對隊友並不公平，這正是令我失望的原因。作客得到1分，不算是負面賽果，我對球隊整體態度感到很滿意。」

說了這麼多之後，當他被問到「背叛者」是誰，卻又拒絕開名，「我不會告訴你。今晚有16個球員落場，我喜歡其中15人的態度……明年1月，他需要為自己另覓球會。」根據《羅馬體育報》指出，摩連奴口中的「叛徒」，正是27歲守將卡斯杜柏（Rick Karsdorp）。

羅馬末段失球致失分，卡斯杜柏（紅圈）全程做觀眾。（影片截圖）

這位荷蘭右閘是羅馬主力成員之一，今季9次意甲聯賽上陣，今仗他在65分鐘後備入替，回看他今仗表現，不難發現為何《羅馬體育報》會指出他是摩帥口中的「叛徒」。

譚美阿巴謙80分鐘取得入球，羅馬正領先1：0之際，85分鐘薩斯索羅一次反擊機會，卡斯杜柏對羅尼安迪（Armand Laurienté）疏於防範，對方全速推進下，竟以「散步式」回防，連位置較他遠的隊友，也已後發先至趕到嘗試阻止羅尼安迪，他才姍姍來遲，看着對方左路傳中，被賓拿蒙迪（Andrea Pinamonti）撞射得手，成為最近距離的觀眾。

羅馬原本有機會全取3分，卡斯杜柏間接令球隊痛失兩分，難怪摩連奴如此生氣。羅馬再度失分，意甲14戰僅以26分排第六，已落後榜首拿玻里12分之多。