烏蛟騰行山｜西流江觀景台飽覽印洲塘美景　探秘牛屎湖廢村與魚藤

癸卯兔年大年初四，「行山龍」小組開年，山線到西流江看印洲塘美景行個大運，烏蛟騰起步。

（出發日期：2023年1月25日）



寒流襲港，今早氣溫只有10度，天氣寒冷，一早到新達廣場早餐，再搭275R巴士入烏蛟騰。

整理一下等齊人開始起步，沿村路經九担租至岔口-梅花椿，向上走犁三古道經犁頭石廢村至三椏村，沿十字路走至公廁，公廁旁有新開的印洲塘郊遊徑。

▼按圖看清路線及沿途風景，入烏蛟騰，沿村路上犁三古道至三椏村👇👇👇

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沿郊遊徑上行經牛屎湖山坳下牛屎湖廢村，入村探索一下，村內有不少白花魚藤，看過廢村沿村路出牛屎湖灣，沿右綑邊經小山崗（觀景台）下西流江。

西流江還有村民居住，到村應保持安靜。西流江對開有一小島是印洲，較遠一個小島是筆架洲，筆架洲後方是吉澳的黃晃山，吉澳後方就是鹽田港，看過美景原路返回小山崗觀景台大休。

▼按圖看清路線及沿途風景，探秘牛屎湖廢村，再到西流江👇👇👇

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休後原路折返牛屎湖回三椏村，到十字路走左邊經三椏涌，接苗三古道，經上、下苗田、九担租返回烏蛟騰搭巴士回大埔，今日共走約16公里，6小時完成。

▼按圖看清路線及沿途風景，原路折返三椏村，經苗三古道返回烏蛟騰👇👇👇

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（部份相片取自隊員）

【本文獲「CATT'S BLOG」授權轉載。】