馬鞍山行山｜探秘石壟仔古道、中尉石室　經郊遊徑穿竹林下大水坑

冬至臨近，預算山友要提早做節，今周安排輕鬆短線，石壟仔上探中尉石室，富安花園集合。

（出發日期：2022年12月21日）



今早天晴，天氣清涼，非常乾燥，早上到富安花園吃過早餐，9時30分準時起步沿梅子林車路上行至梅子林村口左轉過橋，經水務路入林路，上行石壟仔古道至吳氏宗祠，小休片刻後走右邊橫山徑，中途見一巨石旁綁有絲帶，就是上中尉石室入口，左轉入小徑，沿徑上行，約10分鐘路程見一三角石，再上就是中尉石室。中尉石室是抗戰時美國軍官克爾中尉的戰機在香港被日空軍擊落，中彈受傷，被當時抗戰的東江縱隊隊員李石拯救，為逃避日軍追捕便帶克爾中尉四處躲避，石壟仔鹿巢石林、觀音山石灰窰都是當時躲藏過的地方。

石室由幾組大石組成，大石下有些小石室，石室不大，躲藏相信也很辛苦。在石室拍過照，沿大石堆右邊有山徑，沿山徑上行，走一段路後有岔口，右邊應直往昂平，隊友想下大水坑，走左邊山徑，出口就是馬鞍山郊遊徑涼亭，就在涼亭旁大休。

▼按圖看清路線及沿途風景，梅子林車路上行至石壟仔古道、中尉石室👇👇👇

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休後沿郊遊徑下山，經過馬鞍山村，到岔口左邊見筷子路，轉入筷子路，前行一段過鐵橋，經過農莊，穿過竹林，見山徑下行往馬大石澗中段水壩，過壩接水務路出大水坑，穿過隧道到大水坑站鞍山茶座午膳，今日走了9公里，4個多小時完成。

▼按圖看清路線及沿途風景，馬鞍山郊遊徑下大水坑👇👇👇

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（部份相片取自隊員）

【本文獲「CATT'S BLOG」授權轉載。】