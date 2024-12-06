鶴咀行山｜打卡鯨魚骨、雷音洞賞靚海景　全程有7成平路啱親子遊

「鶴咀」位於香港島石澳地區的鶴咀半島南端，而鶴咀海岸保護區劃定於1996年7月1日，該保護區是香港現時唯一一個海岸保護區，由漁農自然護理署負責，並由岸上的香港大學太古海洋科學研究所協助管理。最廣為人知的便是研究所前方放置的一幅鯨魚骨，它是1955年在維港擱淺的雄性長鬚鯨的標本。

距離：7.1 公里；Google時間：1小時30分鐘



在筲箕灣MTR旁的小巴站或巴士站乘新巴9號可在「鶴咀道」下車。鶴咀最出名是鯨魚骨，但沿路的蜘蛛陣亦是一大特色。全程有七成平路，真係BB車都行到，但路程都會曝曬。沿大路走到尾會看見鶴咀電台禁區，在旁邊的小路繼續走。一直往大馬路走，看見鶴咀海岸保護區的牌往右走。（▼按圖看清路線及沿途風景👇👇👇）

鶴咀最出名是鯨魚骨，但沿路的蜘蛛陣亦是一大特色。（雞丁暟遊天下授權使用）

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過了海岸保護區的牌記得留意「左方小路」下去，呢處較少人介紹。這處不起眼的地方叫雷音洞，真是「別有洞天」。留意近海的石面濕滑，記得拖實小朋友。再走前一點便是長鬚鯨的標本了。

留意近海的石面濕滑，記得拖實小朋友。（雞丁暟遊天下授權使用）

走到盡頭亦是必到的打卡位「蟹眼（編按：又稱蟹洞）」。在「蟹眼」對面稍稍爬上石堆便是一片藍海。最後在遠距離再一次同「蟹眼」打卡後便可沿路返回巴士站。如果大家仍然有體力不妨到附近的更樓、機槍堡和燈塔逛一下。（▼按圖看清路線及沿途風景👇👇👇）

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【Admin老大眼中10個新手常犯行山錯誤（按圖放大）】

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建議放入背囊的行山裝備：

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