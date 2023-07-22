荃灣行山｜城門水塘上孖指徑山頂景觀開揚 途徑戰時遺跡機槍堡
撰文：CATT’S BLOG
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周三吹西南氣風，天晴酷熱，間中有驟雨，小組活動城門水塘上孖指徑，城門水塘集合。
（出發日期：2023年7月5日）
早上天陰陰，由大埔搭車到荃灣時下起大雨，到荃灣又停雨了，真開心！在兆和街吃過早餐搭82號小巴到城門水塘菠蘿壩，9時30分準時起步在城門拍過大合照，沿車路步至麥徑六段入口，麥徑六段亦是戰地遺跡徑，沿徑上行會經過不少戰時遺跡，隧道、通風口、機槍堡等。
到2百多米山腰有一機槍堡，此時離開麥徑，沿機槍堡旁山路上377米孖指徑山頂，孖指徑又名走私嶺，山頂景觀開揚，山徑走兩旁景色很美，左邊可望城門上、下水塘，右邊可俯瞰荃灣一帶。沿山徑走至一座標石，出口接衛徑6段，石級路向上走，沿山徑下山到金山路，前行不遠右邊有小路上海拔369米金山瞭望台，拍照後沿山路走至休憩地大休。
▼按圖看清路線及沿途風景，城門水塘上孖指徑👇👇👇
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大休地有多條下山路，休後走石砌路，穿過竹林經長坑村公立學校下長坑村，村口步出長坑路，車路向上行經蝴蝶谷下荔枝角，往長沙灣廣場午膳，今日走了8公里，4個多小時走完。
▼按圖看清路線及沿途風景，休後走石砌路經蝴蝶谷下荔枝角👇👇👇
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（部份相片取自隊友）
【本文獲「CATT'S BLOG」授權轉載。】
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孖指徑，又名「走私嶺」（Smuggler's Ridge），其東南面為走私坳（Smugglers' Pass）。孖指徑並非一條山徑，而是一座高海拔337米的山峰，接連城門戰地遺跡徑......【詳情請看】。
如何前往孖指徑？
在兆和街吃過早餐搭82號小巴到城門水塘菠蘿壩，9.30分準時起步在城門拍過大合照，沿車路步至麥徑六段入口......【詳情請看】。