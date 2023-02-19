黃大仙行山｜慈沙古道交通方便輕鬆易走　短途入門路線新手必試

慈沙古道由百多年前起，已經是九龍人往來沙田的主要道路，這條路傳統上起點是由慈雲山北巴士站或法藏寺出發。今次介紹的路線由慈正邨起，跨過沙田坳，再下降至沙田博康村，雖然景觀一般，但勝在交通方便，輕鬆易走，是短途入門的熱門路線。



下車後進入屋邨範圍並在 「正和樓」 後方的山坡位置有入口可往上走，經過一段長樓梯後就會見到觀音佛堂的指示牌。留意左方入口有觀音佛堂的指示牌（重要）。按指示一直往上走，直至抵達大馬路時右轉。在大馬路的頂部看見分支，之後往 「士多」 的方向走，旁邊亦有公廁。（▼按圖看清路線及沿途風景👇👇👇）

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看見水泉澳邨便是最後一個路牌了，之後便一條單程下山路到終點。此路線唯一的景點便是這個小小的嬉水地方。輕鬆完成慈沙古道，及後再往下走便是沙田博康村。（▼按圖看清路線及沿途風景👇👇👇）

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起點交通：小巴37A或巴士 3B / 3D / 5C 在 「正暉樓」下車。



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