西貢行山｜榕樹澳沿山脊上行賞靚景 縱走391米畫眉山再落鯽魚湖
撰文：山水小組
出版：更新：
今日去西貢。不是為了賞吊鐘，只想輕鬆閒遊。「嶂上石屋山，英名Peak A……向西一脈，遞降至牛路坳，即歧為二支；續趨西者過開丫峒，再越大路坳為黃地峒，至布環入海。西北向者則經大公牛峒，再降至石頭峒而盡於深涌。
今日就是想行西脊。西脊就在榕樹澳北面。去榕樹澳，最方便是乘渡輪去深涌。
▼按圖看清路線及沿途風景，深涌起步到榕樹澳、牛路坳👇👇👇
+49
今日縱走畫眉山。畫眉山有三個峰。從坳門上山，先經過「金星頂」，過「扯旗坳」後，便直上391米的主峰。在主峰小休後，再南行經過一個小峰（畫眉山尾），便接上麥徑三段。
▼按圖看清路線及沿途風景，畫眉山、榕北坳、鯽魚湖👇👇👇
+35
🏃🏽♂01體育行山專頁：靚景推介 裝備介紹 人物訪談🏃🏾♀
🏃🏽♂行山前先睇路線片：咖喱山行山攻略🏃🏾♀
🏃🏽♂立即訂閱01體育Youtube頻道，了解更多行山及體壇資訊🏃🏾♀
西貢行山｜上大枕蓋行鹿湖郊遊徑 臨近歲晚吊鐘花含苞待放？西貢行山｜搭村巴到西灣亭起步 大浪西灣行到大灣走過特色木橋東涌行山｜閒遊東澳古道原路折返 跟指示搵沙螺灣大樟樹打卡粉嶺行山｜鶴藪入丹竹坑行六嚿腹肌脊 經千溪走廊探秘屏嘉石澗大嶼山行山｜長途挑戰行觀音山羗山 俯瞰石壁水塘打卡無邊際海景屯門行山｜大欖奇石遊打卡企鵝石、豬八戒石 路線不長尋石好玩西貢行山｜蚺蛇尖北脊險峻直斜要小心 尾段岔口揀路留意難度風險
【本文獲「山水小組」授權轉載。】