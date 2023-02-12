西貢行山｜榕樹澳沿山脊上行賞靚景　縱走391米畫眉山再落鯽魚湖

今日去西貢。不是為了賞吊鐘，只想輕鬆閒遊。「嶂上石屋山，英名Peak A……向西一脈，遞降至牛路坳，即歧為二支；續趨西者過開丫峒，再越大路坳為黃地峒，至布環入海。西北向者則經大公牛峒，再降至石頭峒而盡於深涌。



今日就是想行西脊。西脊就在榕樹澳北面。去榕樹澳，最方便是乘渡輪去深涌。

▼按圖看清路線及沿途風景，深涌起步到榕樹澳、牛路坳👇👇👇

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今日縱走畫眉山。畫眉山有三個峰。從坳門上山，先經過「金星頂」，過「扯旗坳」後，便直上391米的主峰。在主峰小休後，再南行經過一個小峰（畫眉山尾），便接上麥徑三段。

▼按圖看清路線及沿途風景，畫眉山、榕北坳、鯽魚湖👇👇👇

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【本文獲「山水小組」授權轉載。】