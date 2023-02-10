劍擊｜世界盃及大獎賽直播與港將名單　張家朗江旻憓力爭連奪奬牌

2月第二個周末上演多項劍擊國際賽事，包括最矚目的花劍都靈大獎賽，而男﹑女子佩劍及女子重劍都有世界盃分站賽舉行，港隊也悉數派員參加，以下為大家簡介賽事、港隊名單及直播資料。



比賽日期：

花劍大獎賽（意大利都靈站）：2月10及12日（女子）、2月11及12日（男子）

女子重劍世界盃（西班牙巴塞隆拿站）：2月10至11日（個人賽）、12日（團體賽）

男子佩劍世界盃（波蘭華沙站）：2月10至11日（個人賽）、12日（團體賽）

女子佩劍世界盃（烏茲別克塔什干站）：2月10至11日（個人賽）、12日（團體賽）

江旻憓在上一站劍擊大獎賽（多哈站）奪得銅牌。（FIE）

大獎賽VS世界盃的分別：

世界盃每項劍種一季有5站，設個人賽及團體賽，排名積分系數為1；大獎賽每項劍種一季有3站，只設個人賽，一季有5站，排名積分系數為1.5，與洲際錦標賽同級，意味可獲更高排名分數。

張家朗（右二）在世界盃巴黎站獲銅牌。（FIE）

港隊名單：

女子重劍：江旻憓（種子，世界排名第3）、陳渭泠、朱嘉望、方心、佘繕妡、連翊希、黎曉瞳男子佩劍：陳智軒、張愷駿、周頌羲、何思朗、任俊霖、梁天晴、羅浩天、Ren Junming女子佩劍：歐倩瑩、朱詠翹、梁洛文、薛雅齊女子花劍：陳諾思、鄭曉為、關渝澄、符妤名、吳佳蔚男子花劍：張家朗（種子，世界排名第5）、蔡俊彥（種子，世界排名第11）、陳建雄、鄭鐵男、張小倫、蔣翱駿、李逸朗、梁千雨、吳諾弘、楊子加

何思朗生涯有突破，希望佩劍隊好成績陸續有來。（Facebook截圖）

焦點：

香港兩位世界排名最高的劍手江旻憓（女子重劍第3）及張家朗（男子花劍第5）在今季表現不俗，江旻憓繼去年12月的世界盃溫哥華站獲亞軍後，今年1月底在多哈大獎賽獲銅牌；張家朗則在1月中的世界盃巴黎站獲銅牌，且看兩人能否延續勇態。

另外，男子佩劍的何思朗在1月的突尼西亞大獎賽，也曾在首圈爆冷擊敗韓國的奧運金牌名將金政煥，最終首次打入國際賽16強，今站表現也值得期待。

直播：

女子重劍世界盃：直播連結（西班牙劍擊協會Youtube頻道）其他賽事：待定