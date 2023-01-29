空手道K1聯賽｜劉慕裳不敵清水希容摘銀　延續比賽必有獎牌走勢

撰文：葉詩敏
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空手道港將劉慕裳（Grace）周日（29日）出戰世界一級空手道超級聯賽（K1）開羅站決賽，硬撼日本老對手兼東京奧運銀牌得主清水希容，最終摘下一面銀牌。

劉慕裳上月於亞錦賽摘下銀牌，連同之前的奧運、世界錦標賽及K1超聯等賽事，自2020年起每次參加比賽必有獎牌落袋。

她於2023年首個賽事延續這個輝煌紀錄，殺入K1超聯開羅站決賽。

劉慕裳勇闖決賽，連續13項國際賽事都有獎牌落袋。（資料圖片／世界空手道聯盟）

世界排名第2的劉慕裳，以往與清水希容對戰輸多贏少，惟曾於2018年終結清水的國際賽87連勝紀錄，成為空手道界一時佳話。

劉慕裳在今站決賽套拳「八步連」應戰，終獲得43.7分，不敵以套拳「知花公相君」應戰、獲得44.2分的清水希容，奪得銀牌。

空手道港將劉慕裳出戰世界一級空手道超級聯賽（K1）開羅站決賽，硬撼日本老對手兼東京奧運銀牌得主清水希容，最終摘下一面銀牌。（直播截圖）

劉慕裳連續13個比賽戰績：
2020年2月　K1超聯　銅牌
2020年3月　K1超聯　銅牌
2021年5月　K1超聯　銀牌
2021年8月　東京　銅牌
2021年11月　世錦賽　銅牌
2021年12月　亞錦賽　銅牌
2022年2月　K1超聯　銅牌
2022年4月　K1超聯　銀牌
2022年5月　K1超聯　銀牌
2022年7月　世界運動會　銅牌
2022年9月　K1超聯　銀牌
2022年12月　亞錦賽　銀牌
2023年1月　K1超聯　銀牌

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