羽毛球泰國大師賽｜伍家朗未能複製三年前勝果 不敵台將屈居亞軍
撰文：高詩琦
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香港羽毛球代表伍家朗打入泰國羽毛球大師賽男單決賽，今日（5日）與世界排名低17位的台灣球手林俊易爭冠軍，最終爆冷憾負。
今站泰國大師賽大多數排名前列的球手都缺陣，男單世界排名18的伍家朗在賽事中屬四號種子，排在隊友李卓耀之後。然而由於一號種子威提訕（Kunlavut Vitidsarn）及二號種子陸光祖都先後退賽，伍家朗成為實際上的二號種子，李卓耀則已在8強出局。
23歲的林俊易世界排名35，多出戰級數較低的國際挑戰賽，但他在2019年曾在超級300賽美國公開賽奪冠，今站4強更淘汰中國好手石宇奇，打入決賽。
決賽首局初段，伍家朗一直佔上風，林俊易犯錯較多，伍曾領先12：7，惟遭對手連取5分追平，之後這位港將又拉開兩分差距，但立刻遭林俊易連奪4分反超前，林更以21：17先取一局。
次局早段伍家朗陷苦戰，兩度追平都又遭林俊易超前，雖然伍家朗曾領先10：8，但也成為他在這一局唯一一次領先，在10：8後他只取得過4分，最終遭表現平穩的林以21：14再取一局，僅37分鐘便結束比賽，最終林俊易封王，而伍家朗近3次打入世巡賽決賽都屈居亞軍。伍家朗上一次奪得世巡賽冠軍，已要數到2020年的泰國大師賽。
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