劍擊｜網上直播江旻憓戰女子重劍世界盃　何思朗陳諾思再爭創佳績

今個周末連場劍擊國際賽，包括花劍大獎賽、女子重劍世界盃、男子佩劍世界盃及女子佩劍世界盃，除了男花賽事外，其餘項目都已在周五（10日）舉行外圍賽，定出正賽劍手，當中有兩名港將成功突圍闖入正賽。



賽事直播：

女子重劍世界盃：直播連結（西班牙劍擊協會Youtube頻道）花劍大獎賽：直播連結（國際劍聯官方頻道）

女子重劍世界盃（巴塞隆拿站）

香港時間約6:20PM 紅色劍道 江旻憓 Vs Josephine Jacques Andre Coquin（法國）

江旻憓此前連續兩站國際賽均有獎牌。（FIE）

出戰女重正賽的港將，只得以種子身份直入的江旻憓，其餘香港代表都在資格賽出局。江旻憓將會在首圈對法國劍手Josephine Jacques Andre Coquin。

在資格賽打入淘汰賽的港將之中，佘繕妡距離正賽只差一步，可惜在資格賽的淘汰賽打到64強時不敵韓國劍手Lim Joo Mi，遺憾出局。朱嘉望和陳渭泠在淘汰階段次圈出局，方心和連翊希則在首圈止步。

男子佩劍世界盃（華沙站）

香港時間約6:30PM 紅色劍道 何思朗 Vs Adham Moataz（埃及）

何思朗今站爭取再創佳績。（FIE）

男佩有上一站表現出色的何思朗再次成功突圍、打入正賽，他將會遇上埃及年輕劍手Adham Moataz。何思朗上月在世界盃突尼西亞站首圈擊敗韓國的奧運兩金劍手金政煥，最終創下個人國際賽最佳成績的16強，且看他今站能否再創佳績。

其餘打入資格賽的港將中，任俊霖、張愷駿、羅浩天、陳智軒和梁天晴均在次圈出局， Ren Junming則在64強敗予意大利的Luca Fioretto，只欠一步便能進入正賽。

女子佩劍世界盃（塔什干站）

女佩港將有3人晉級資格賽的淘汰賽，包括朱詠翹、歐倩瑩和薛雅齊，可惜皆未能打入正賽。

花劍都靈大獎賽（女子）

香港時間約5:00PM 綠色劍道 陳諾思 Vs Francesca Palumbo（意大利）

陳諾思首度在劍擊國際賽成年賽打入正賽。

女花有陳諾思成功突圍打入正賽，首圈將要面對世界排名第7的意大利劍手Francesca Palumbo，這位對手今季兩站世界盃都打入4強，幾可肯定是一場硬仗；鄭曉為則在資格賽64強不敵波蘭劍手Hanna Lycbinska，無緣正賽。男子資格賽周六（11日）才上演。