足球熱話｜丹尼爾性侵案新證據曝光　女事主衣服及私處發現其DNA

巴西球員丹尼爾艾維斯（Dani Alves）涉嫌於去年12月30日，在巴塞隆拿夜總會內性侵一名女子，並在1月20日被拘捕。日前案情有新進展，女事主的體內DNA測試出現新證據，或會對丹尼爾的控罪不利。



自被拘捕後，丹尼爾先後已多次更改口供，被法官質疑他口供前後不一。最開始時他供稱自己並不認識女事主，之後又改口稱是自己坐在馬桶時，女方主動向他投懷送抱，最新一次口供是說女方主動為自己口交。

不過據西班牙媒體《加泰隆尼亞晨報》（El Periódico）及《世界報》（El Mundo）報道，最新的法醫報告指出，除夜總會的浴室地板外，在女事主的衣服及陰道內都發現有精液殘留物，而且DNA跟該名前巴塞後衛吻合，這顯然跟丹尼爾的口供再次不一致。

丹尼爾巔峰期在巴塞度過，與美斯在右路默契十足。（Getty Images）

丹尼爾多次更改口供

在最初被控罪時，丹尼爾向電視台《Antena 3》發送一條錄音，表示自己並不認識該名女生，暗示兩人僅在洗手間內遇見，而且在不知他在內的情況下打開門，指責女方只是因為他有名氣才控告自己。

後來丹尼爾改稱兩人一同走進浴室，但堅稱兩人什麼都沒有做，可是根據夜總會的閉路電視顯示，兩人在裏面待了15分鐘才出來，法官對丹尼爾「什麼都沒有做」的說法表示懷疑。

後來由於在浴室地板上亦發現有精液殘留，丹尼爾再次更改口供，承認兩人有口交行為，並指之前所給出假口供是因為不想讓妻子知道他的不忠行為。

不過如今有新證據現出水面，丹尼爾恐怕又要再次改口。

丹尼爾多次更改自己口供。（路透社）

受害人口供可信性較高 但仍有疑點

至於女事主的口供方面，她表示丹尼爾堅持要陪自己進去，而她在不知道那是浴室的情況下同意了，但進去後馬上表示想離開。後來她被丹尼爾摔在地上，抓住她的脖子並扇她耳光，在強逼她口交後，最後抱起她到洗手盆邊以及馬桶上強姦。

根據法醫報告，女事主的膝蓋傷勢與這口供相符，在其身上找到丹尼爾的七處指紋也符合她所描述的事發經過。

不過，丹尼爾與其律師團隊堅稱事件是在雙方同意下發生，其中閉路電視有拍到女事主獨自進入浴室，顯然沒有受到任何外間壓力逼使；而且事後兩人分開步出浴室時，女事主看起來亦沒有任何驚慌或痛苦的表情。

據西班牙《阿斯報》表示，丹尼爾目前在墨西哥球會普馬斯（Pumas UNAM）的月薪約為30萬歐元，但涉嫌性侵被捕後，球會已馬上終止與他的合約，並發表聲明表示，由於他「嚴重違反球隊條款」，因此要求他賠償450萬歐元。