西甲｜39歲丹尼爾艾維斯再離巴塞　7個月前義不容辭回歸救亡

巴塞有難，老將丹尼爾艾維斯回歸救亡。巴塞隆拿在沙維治下，漸上軌道，看來艾維斯的任務已完成，球會未有向這名巴西老將開出新合約，相隔7個月後再度離開魯營，巴塞亦向這名老臣子致敬。



巴塞隆拿上年年底陷入低潮，名宿沙維回歸執教鞭，上任後第一簽就是引入舊隊友丹尼爾艾維斯（Daniel Alves）。這名巴西老將回歸後不乏上陣機會，半季一共上陣14次，助球隊一步一步重回正軌，結果以亞軍完成聯賽。

丹尼爾艾維斯講心唔講金 超低價回歸巴塞始終如一

丹尼爾艾維斯上年11月回歸巴塞救亡。（資料圖片／Getty Images）

丹尼爾艾維斯與巴塞的合約在本月底屆滿，這名39歲的巴西老將為了爭取入選巴西國家隊，故此曾經要求繼續留隊，可惜巴塞方面沒有向他開出新合約，即將再度離開魯營。

丹尼爾艾維斯今次回歸縱然短短效力半季，但他依然心存感激，「親愛的巴塞人，是時候再說再見了。我在巴塞效力超過8年，感覺就像付出我人生的一切。能夠再度披上巴塞球衣，我必須感激球隊內所有促成這件事的人，你們不知道我心中有多雀躍，希望大家也不要掛念我帶來的瘋狂及快樂。」

艾維斯效力巴塞半季，在西甲上陣14次。（資料圖片／Getty Images）

艾維斯效力巴塞的8年間，獲獎無數，曾經贏得23座獎盃，他希望後輩們繼續在魯營改寫輝煌的歷史。

為了救亡義不容辭，看得出丹尼爾艾維斯對巴塞的情義，巴塞官方社交網站亦向這名老將致意，直言「一日巴塞人，一世巴塞人」。巴塞中場新星加維亦向大師兄致意，盛讚對方不論場內場外也是天才。

39歲的艾維斯不獲巴塞續約，即將再度離開魯營。（Getty Images）

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