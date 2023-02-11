港超聯︱大埔意外挫南區主場開齋　隊長陳曉鋒入波：靠隊友鬧我

港超聯周六（11日）再爆冷門，榜下游的大埔2：0擊敗排第三位的冠忠南區，取得主場今季第一勝。



南區面對今季聯賽主場全敗的大埔，力爭縮窄與榜首傑志的5分差距，加盟後仍未開齋的中鋒慕沙打後備，改由快馬艾華進襲。大埔賽前邀請球會管理層跟贊助商到場，與兩隊球員握手，期間有球迷報以掌聲跟噓聲；雙方也互搭膊頭大合照，於港超甚為少見。

大埔賽前邀請球會管理層跟贊助商到場，與兩隊球員大合照。（袁志浩攝）

大埔巴西外援配合惹歡呼

上半場大埔更有侵略性，6分鐘保連奴引球反擊，佐佐木周拉也拉不跌他，他分邊予雷仙奴傳中，門前的黃祖心飛前無法接應，但已為南區防線敲起警號。南區靠界外球「手榴彈」轟炸，一度有史提芬彭利拿頭槌頂中加比爾左手，惟球證沒表示。

史提芬彭利拿頭槌頂中加比爾左手。（袁志浩攝）

大埔包括利馬在內的數名巴西外援，今仗配合得宜，多次第一時間傳送、插花、打後踭，惹來球迷歡呼。27分鐘，鍾偉強右路半傳半射，陳曉鋒近門剷入，半場領先1：0。

南區久攻不下 大埔反擊再下一城

換邊後早段，利馬60分鐘左路傳高波，鍾偉強頂反方向幾乎入網，他失望得仰天苦笑。南區之後傾力反撲，鞠盈智左路勁射被羅振庭護空門；劉學銘禁區內倒掛又遭謝家榮飛身托出底線。結果大埔憑反擊再下一城，73分鐘保連奴半場帶到禁區再橫傳，雷仙奴撞射遠柱成2：0。大埔終在主場「開齋」，賽後追至跟第7位的晉峰同得11分，但因對賽成績較差排第8；南區則繼續守在季席。

陳曉鋒近門剷入，大埔半場領先。（袁志浩攝）

陳曉鋒：回答球迷與老闆

大埔球迷組織「12th 綠戰士」上月初與球會管理層發生爭拗，暫停在比賽時打氣，在區內土生土長，現為大埔隊長的陳曉鋒指全隊鬥心高，因想用主場勝利回饋球迷，「最近發生了一些負面的事，想（用成績）報答他們及老闆。」

大埔取得今季聯賽主場首勝。（袁志浩攝）

他認為球員精神面貌特別不同，源於近來走勢理想，「對理文及東方雖然輸，但踢得好，開始行上正軌；贏（香港）U23拿到信心，今場先入球下，形勢更好。上半季我們常到最後才輸，就是因為拿不到第一球、長期受壓。」

陳曉鋒笑言自己上季甲組入球較多，今季產量減少，先開紀錄只是巧合出現在最佳位置，「今場我踢得差，幸好隊友提我、鬧我、幫我。」

他又稱隊友來自五湖四海——有不懂說英文的巴西外援、甲組兵、前超聯的球員跟自家小將，因此季初常有溝通問題，現在全隊變得熟絡，會一步一步向前，「細節分勝負，現在我們摸索到彼此（的習性），今場贏波證明我們都能競爭，絕不是陪跑，希望爭第五或第六。」