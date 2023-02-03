港超聯半季分析︱解讀11件事：傑志理文走勢　回顧流浪外援頻離隊

港超聯對上一個完整球季已要數到4年前，今季聯賽終「安全」渡過半季，期間為球迷帶來不少驚喜與話題。

在第十輪聯賽周六（4日）展開之前，《01體育》整合了各種數據，嘗試從一邊回顧，一邊分析新常態下的港超聯。



1. 港會短暫上榜首 理文傑志並駕齊驅

由於傑志跟東方需參與亞洲賽，季初兩隊於本地賽都曾休戰，造就南區率先彈出。然而業餘模式訓練、球員大多有正職在身的港會，受惠於先易後難的賽程，於10月中擊敗標準流浪後，一度登上港超榜首，引起熱議。

現時排在第四位的港會，無疑是這半季最有驚喜的球隊——面對中下游球隊大多順利取勝，鬥南區也守和，更乘主場之利勇挫東方；就算勁旅理文到訪港會場，也落後大半場，僅靠補時幸運球絕殺才全身而退。

然而不能忘記，港會擁有每場只需最少派出3名本地球員的「特權」，其他球隊每場則最多派5名外援上陣。

理文首循環擊敗傑志，半季後力壓對方排榜首。（資料圖片/高詩琦攝）

爭標形勢自11月起逐漸明朗，理文跟傑志明顯帶出「並駕齊驅」，兩隊連續3個月同分排在首次席，「黃黑軍團」因首循環小勝「藍鳥」，憑對賽成績一直壓過對手。

「出閘脫腳」的流浪跟大埔至季中亦慢慢追上，拋離榜尾的深水埗跟香港U23；深水埗只靠贏U23「開齋」，U23則至今未取得任何分數，不過因今季不設降班，兩隊都沒有護級壓力。

2. 聯賽實力差距拉開 屢現懸殊比分

今季港超另一個焦點，是極端賽果越來越多。

將今季與上一個有10隊參賽的完整港超球季（2018/19年）相比，上半季每場比賽淨勝球差距明顯變大；場均淨勝球差由當年的1.89球增至今季的2.67球。今季雙方握手言和的次數僅得5次，較當年的13次大跌近60%。今季更多比賽能分出勝負之餘，比數亦更懸殊，有19場比賽的淨勝球差距為3球或以上。

其中在港超第三周賽事，5場中有4場「慘案」，比分為10：0、7：0、4：0、4：0，落敗的一方連入球也沒有。東方主教練盧比度當時曾這樣說：「這個聯賽肯定有地方出錯，球隊間這種差距，對香港足球不是好事。」這也是對今季港超上半季一個中肯的總結。

香港U23及深水埗上半季都曾大敗10球。（資料圖片/袁志浩攝）

傑志與理文班費、人腳「超班」，分別都贏過10：0，追平了港超單場最大分差紀錄。其他球隊明言根本不夠踢，甘願只爭第三、第四。

上季「空降」的香港U23，及今季受足總邀請升班的深水埗，都打着同一旗號——給年輕球員機會，然而兩軍實力、經驗俱遠遜其他對手，競爭力和可觀性都被比下去，有球迷認為兩隊的存在是「湊隊數」，然而疫情期間多支球隊退出，也令人無奈，且看一班年輕球員能否及時進步。

3. 傑志重用外援入籍兵再惹議

傑志派遣上陣的球員再成為話題，高級組銀牌對南區尾段，場上曾只得中德混血兒周緣德有華裔血統，被球迷狠批「靠外援」；之後聯賽鬥東方正選更沒有華人面孔，盧比度不諱言己隊「面對11名『外國人（foreigner）』」。

《01體育》透過文字雲（Word Cloud）分析，名字愈大、愈靠近正中央，代表球員上陣時間愈多。

傑志中堅周緣德是球隊關鍵人物，他踢足半季每場聯賽共810分鐘。不過，在他名字周邊的盡是外援或入籍兵，皆因除周緣德之外，「藍鳥」港超披甲最多的首10人均非華將，如次席的翼鋒明加索夫、第三位的守門員保羅，都上陣超過700分鐘；羅梓駿則只踢了470分鐘，排第12名。

如將「藍鳥」的文字雲跟爭標對手理文比較，更見兩隊遣兵分野。日援左閘立花稜也是「鐵膽」，半季上陣760分鐘；艾華頓、迪高等主力之外，「黃黑軍團」華將徐宏傑、余煒廉、顏樂楓與近來受傷的袁皓俊都佔一席位，重要性跟外援相差無幾。

雖然「藍鳥」跟足規例起用入籍兵及外援，但南區主帥鄭兆聰就提出，足總可考慮限制每隊入籍兵的人數，以收窄球隊間實力差距，引起一番討論。

4. 傑志攻力驚人 兩主將入球數媲美下游隊

傑志中場前選擇多，主教練朱志光有幸福的煩惱，他常說自己會讓球隊分散攻力，不會缺了任何一個人就不行。

「藍鳥」不只是上半季港超防守最強（失2球）的一隊，也是攻力最強，攻入的44球分別來自3個烏龍波及14名球員。

當中明加索夫與丹恩奴域平分秋色，各入9球，單是一個人的火力已好比中下游的大埔跟晉峰。華人方面，潘沛軒取得4球進帳，比深水埗跟香港U23半季入球總數還要高。「藍鳥」日前再公布簽入曾代表韓國出戰世界盃的中鋒金信煜，預料入球能力有增無減。

5. 深水埗香港U23半場多已落後 或破尷尬紀錄

將兩支榜尾球隊香港U23和深水埗的失球時間相比，可見U23入局較慢，上半場失球數字在深水埗之上。換邊後首15分鐘或因欠集中，成為香港U23的「危險時段」，失掉11球之多，當中對傑志時防線更是「崩潰」，在7分鐘內連輸4球。

相反，深水埗最尾15分鐘失球數字是各時段中最高，包括領先U23兩球下補時被追近，鬥傑志10分鐘連失5球，似乎球員容易在尾段鬆懈所致，值得兩隊教練好好研究。

「有些比賽半場就大局已定。」深水埗守將杜國榆曾如是說。

深水埗半季失33球，香港U23則遭攻破大門39次，兩隊9仗中有8次半場都落後，並非沒有機會刷新港會於2016/17年球季創下、全季失77球的尷尬紀錄。

6. 換帥真的有用嗎？ 深水埗晉峰易帥後各有變化

深水埗季初經歷4連敗、僅入1球卻失20球，帶領球隊升班的潘文迪於10月請辭。球隊邀來郭嘉諾接任，每項場均數據都有改善——由去年9月聯賽慘吞傑志10蛋，到12月足總盃再交手只輸1：4；其後菁英盃更逼和理文。

至於晉峰今季季初以首次帶領職業球隊的鄧冠研，取代執教兩季的前主帥艾斯達維，鄧更為教波放棄高薪教職。雖然「粉紅兵團」開局不算太差——港超贏大埔、菁英盃和流浪，對港會一敗一和，但隊內士氣一般。前鋒播磨浩謙在足總盃出局後曾稱，「我們有點迷失，連上年很基本的控傳、逼搶都沒有，要找回風格。」

結果鄧冠研於10月中離隊，晉峰由總教練何信賢暫時領軍，至11月迎來艾斯達維回歸。不過諷刺的是，艾斯達維今季執掌的9場比賽中，每項場均數據都差過另外兩名教練（鄧冠及何信賢）。

當然，艾斯達維重掌帥印期間，曾三鬥傑志、硬撼南區及理文，但在菁英盃不敵香港U23一役，晉峰射門次數就比在何信賢領軍下、聯賽大勝U23時少了一半（8次）。球隊成績至今未見有太大起色，各項賽事更錄得7連敗。

7. 深水埗領牌數目稱冠 流浪港會各有「特色」

上半季聯賽共派出224黃10紅，圖表上方為每隊領牌數，下方則為各隊內最多領牌球員數據。可見深水埗佔34黃4紅，紅黃牌數目、甚至領牌人數（19人）都是10隊之冠。

排在第二位的流浪（26黃2紅），外援祖連奴聯賽首戰就領紅，不意外地「貢獻」最多。他之後再於足總盃因兇暴行為被停賽3場，打亂教練團部署，已不下多次獲勸告要懂得控制情緒。

祖連奴開季第一場就領紅。（資料圖片／袁志浩攝）

另外，林衍廷在10月16日對港會一役，事後因行為不檢被罰坐兩場波監；此子9月上旬因踢街波，遭粗野侵犯後報復踢對手臉部，被驅逐後再脫下球衣掟向球證，終被流浪內部處分停賽1個月。

採傳統英式踢法的港會也絕不「斯文」（27黃1紅），當中佔最多牌（5黃1紅）的前鋒里奧亦是聯賽半季之最。值得一提，港會後備席也一樣「粗野」，有港超最多的3位職員領牌，基寶安度跟蒙哥馬利都累積兩黃。

而大埔守衛李家豪因在12月的足總盃八強行為不檢，近日被足總以「咬任何人或向任何人仕吐唾沫」為由重罰停賽6場。

8. 聯平均入場人數再下跌 深水埗主場「異軍突起」

這半季港超聯最高入場人數是開鑼日東方對大埔一戰（2448人），惟平均數高開低走，第九周賽事過後，跌至場均只得753名球迷觀戰。數字比對上一個完整球季（2018/19年度，936人）更少，也較受疫情影響、港超史上最差的2019/20年球季（793人，不計閉門作賽）還要低。

今屆港超每輪有5場聯賽，足總會以「2+3」或「3+2」方式安排在周六、日的下午3時或6時上演；若同日有3場比賽，「頭場」時段或會同時舉行兩仗，但港會主場比賽只會於下午4時半開波。

圖表以每個有港超聯賽事的周末去歸納，並用綠、黑、白、啡色代表周六頭場、周六尾場、周日頭場及周日尾場；淺綠及灰色，則分別為周六、周日頭場同時段的另一場比賽。

港超聯開鑼｜東方首仗悶和大埔 2448名球迷旺角場觀戰

港超聯︱東方慘敗傑志 昔日大戰褪色 主帥：世界盃多少也有影響

今季港超揭幕日東方對大埔，吸引2448人到旺角場觀戰，是這半季入場人數最多的聯賽賽事。（廖雁雄攝）

周六尾場戲碼往往較為吸引，或是足總特別安排傑志、理文、東方於此時段比賽，令大部份周六尾場入場人數成為該周之首。而周六頭場入場人數相對失色，部份「票源」更被同時間另一場比賽分薄；不過，即使周日頭場有兩仗同時上演，總入場人數都比周六頭場多。

暫時傑志主場平均入場人數最多（1372人），之後依次序為東方（1189人）、深水埗（979人）及理文（969人）；港會亦進佔第五（877人）。第六名的大埔（720人）與第七、八位的晉峰（494人）及流浪（461人）相差一段距離。值得留意的是，擁有地區資源的南區（441人）只排第9，而與理文共用將軍澳運動場的香港U23（290人）就包尾。

9. 流浪球員季中離隊「老是常出現」

流浪季初簽入曾於東南亞多國搵食的巴西射手大衛巴拉，也羅致前巴西U19代表隊中堅賈思浩，揚言挑戰前四，但開季成績不似預期，總監李輝立向傳媒承認引援失敗，只花半季就跟兩人解約。

流浪11月底重簽合作過的巴西中鋒亞加斯圖，但到拆禮物日的高級組銀牌四強，這位射手半場被調走，完場後李輝立炮轟他與一眾巴西裔球員「態度不能接受，Shame（羞恥）！」

結果亞加斯圖回巢僅1個月又離隊，球會官方帳號更在Facebook上聲稱技術總監米路已盡力挽留對方，「（亞加斯圖）視像同老婆喊到收唔到聲，米路都話佢思想好唔成熟，好似細路仔玩泥沙。」另一季中加盟的德國籍中場簡古爾，日前亦已離開流浪，轉投東方。

亞加斯圖去年11月尾回巢，當時跟總監李輝立合照，但僅37天後又離隊。（標準流浪Facebook）

李輝立在銀牌出局後說，後悔自己太依賴外援，「不如用華人去踢，他們都可以令人驕傲。」不過翻查資料，類似的說話他在2016年亦講過，當時森巴中堅莫斯奧追和傑志後除衫慶祝，令本有牌在身的他領第二黃被逐，流浪最終輸波，李輝立稱：「今季真的畀外援累死！即使無巴西球員都可以，他們阻住年輕球員發揮！」看來未有以前車作鑑。

流浪過去也不乏在季中跟球員解約的例子，艾馬、禾達都因表現問題離開，「壞孩子」之一的劉卓軒就因減肥不成功被禁練習及比賽。最經典是2015/16年球季，流浪12月15日公布與日本中場齊藤誠司簽約至季尾，但翌日即表示球員練習後無法適應仿真草地而提出解約。

10. 東方組軍重心轉移 場均數據下滑

東方農曆新年於高級組銀牌決賽戰至互射十二碼僅負傑志，賽後守門員罕有流下男兒淚，震撼球圈。淚水背後，是因為近年東方調整組軍方向，已不再是爭標份子，難得全隊將士用命、距離冠軍只差一步，令失敗來得更加遺憾。

回顧東方近年發展，2019/20年球季改由李志堅執掌，加入多名人稱「堅家軍」的華將及外援，再有入籍兵辛祖與盧卡斯兩大射手加盟，班費約3500萬，劍指全部錦標，讓大軍達至最高峰的30人。可是東方復賽後雖奪得足總盃與銀牌，但聯賽仍以1分之差不敵傑志；扣除與退賽球隊交手的成績後，場均入球只得1.6球，是近五季最低。

2020/21年球季東方繼續增兵，班費跟去屆相近，但借走部份華人，把重心轉移到外援與入籍兵身上，更簽入澳洲籍但有本地球員身份的林恩許，令非華將比例大幅增加。東方在這季場均分數及入球都是近五季最高，但只贏得菁英盃冠軍，聯賽爭標組最後一戰被傑志「收服」，再度跟港超冠軍擦身而過。

葉鴻輝在高級組銀牌決賽落敗後灑淚。（資料圖片／袁志浩攝）

東方終改變組軍策略，新一季李志堅卸任主教練，由助教盧比度頂上，表明重用自家青訓小將。球隊開始清洗高薪球員，改用「經濟實惠」的外援，也找來另一位非港籍本地球員林柱機。縱然東方該季場均入球只稍跌，但場均分數大幅下滑至1.5分的低點，球季腰斬前排第四位——4場比賽中取兩勝兩負。

來到今季，東方進一步精簡人腳，基頓、艾華頓、艾華度、費蘭度、林恩許等全數離隊，提拔多名青訓銳意年輕化，季初一度只得20人。雖然東方今季攻力仍一般，但防守大有改善，至今9仗只失6球，僅次於班霸傑志的兩球，甚至比榜首理文的7球更少，場均得分也有回升，暫排聯賽第五。

東方2019/20球季最後一戰在擁主動權下，打和富力失冠。（資料圖片/袁志浩攝）

11. 理文膺半程冠軍 手執24分失冠卻有先例

港超半季過後，理文跟傑志同得24分，但「黃黑軍團」以較佳對賽成績成為半程冠軍。翻查過去9個半程時有10隊參賽的球季，有5支半程冠軍最終都能問鼎聯賽錦標。

南華於2007/08及2009/10球季半程雖只得20分，但當時他們已分別拋離公民與飛馬5分跟4分之多。而2010/11球季，傑志半季時亦與南華同分，但最終成功撐到最尾，以1分之差力壓對手奪冠。

富力兩季在半程領先，最終失冠，連續4年四大皆空，最終散班收場。（資料圖片）

4支未能笑到最後的半程冠軍之中，富力R&F佔了兩次。這間內地球會於2018/19球季被半季時仍排在第4、落後3分的大埔逆轉；2019/20球季就因退賽球隊成績被取消而失去優勢，被傑志反超前稱王。

不過，2011/12球季的天水圍飛馬正是由現理文主教練陳曉明帶領，該季飛馬半季領先傑志1分，次循環也擊敗「藍鳥」。然而飛馬下半季打和港菁與屯門、不敵南華與晨曦，結果倒輸4分屈居亞軍；更在足總盃與聯賽盃決賽同敗在傑志腳下，慘成「三亞王」。

而2006/07球季的傑志，更是半季手執24分仍失冠。「藍鳥」當時半程以4分領先南華，更連續13輪排榜首，但隨着球隊打和流浪失分被南華趕過，尾二一輪雙方交手又言和，終只能向對方俯首稱臣。且看理文能否延續走勢，拿下球會成軍6年來首個港超冠軍。