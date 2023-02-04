港超聯︱東方險勝葉鴻輝諷場地「世界級」　大埔望與球迷組織和解

繼上周到訪有「地獄主場」之稱的香港足球會足球場後，東方今周作客大埔運動場，草地被守門員葉鴻輝諷刺是「世界級」，但東方最終仍險勝有球員施「上帝之手」的大埔2：1。

今場比賽是大埔球迷組織暫停打氣後的首場主場賽事，氣氛明顯比之前減退，球會秘書長陳平稱希望跟對方「大和解」。



上仗爆冷負港會的東方，梁冠聰、蔡立靖、鐘樂安都受傷，後備席10人中有兩名門將，U22球員更多達7人；小將馬希偉則擔正。至於大埔今季主場仍未「開齋」，李家豪早前因不檢行為遭「秋後算帳」重罰停賽，但就有新兵佐敦查維斯、鍾偉強、鄭子森倒戈。

東方前線華人組合——孫銘謙、黃皓雋、馬希偉甚搶鏡，馬希偉15分鐘先接應右路傳中頂高；6分鐘後他開出角球，尾柱馬高斯頭槌頂中人改變方向，僅被大埔守衛護空門。

大埔首循環跟東方打和，今場終分勝負。（袁志浩攝）

東方尾段門前風聲鶴唳 大埔前鋒施「上帝之手」

直至34分鐘，黃皓雋中路直線妙傳巴杜姆單刀射入，領先1：0；完半場前孫銘謙左路傳地波至禁區內，黃皓雋控定施假動作後起腳被李瀚灝救出，馬希偉補射破網但越位在先。

大埔上半場僅靠打反擊製造威脅，保連奴曾偷走梁振邦腳下球後，於中場長驅直進，但最後鍾偉強燙射欠角度，葉鴻輝輕鬆沒收。東方66分鐘再由黃皓雋助攻孫銘謙，近門左腳勁射破網，但保連奴6分鐘後「偷襲」馬高斯得手，推到禁區前射世界波擦遠柱而入，追至1：2。

孫銘謙今場跟黃皓雋不斷配合，終合作取得入球。（袁志浩攝）

大埔尾段壓前狂攻，雷仙奴似傳非傳的射門，被葉鴻輝飛身拍走；加比爾頭槌又中楣。補時最後一分鐘，情急的保連奴接應利馬罰球用左手拍打皮球攻門，卻被球證「斷正」黃牌警告，東方終險勝2：1，賽後繼續排第五。

保連奴上帝之手連環圖：（按圖放大）

葉鴻輝批比賽場地「世界級」。（袁志浩攝）

葉鴻輝：場地「世界級」

東方主帥盧比度認為球隊「自找苦吃」，在控制比賽下犯錯，令尾段踢得辛苦；獲頒最佳球員的葉鴻輝也認同，「每個人都有機會犯錯，我們是一條team，會幫犯錯的人站起身。」

葉鴻輝感嘆，賽前已知道今場是硬仗，因場地質素「世界級」，「你不會傳到地波，一定變彈地波，香港沒太多球場是這樣的。場中間的草地是禿的，近龍門口新鋪了草，又腍又陴。我年紀大，踢這些場多落數次地真的不行，希望有關部門正視。」

大埔足球會秘書長陳平（左）賽後一度跟主教練李恒滙（右）交流。（袁志浩攝）

大埔防中馮冠鳴被點名批評

大埔飲恨，秘書長陳平賽後一度跟主教練李恒滙交流，李恒滙強調「壓力從來自己畀自己」，認為今仗雙方有攻有守，是五五波，和局更合理，無奈先落後是致命傷。

當中被奪腳下球導致失第一球的馮冠鳴，遭李恒滙點名，「他跑得，但經驗未足，如果他再有同類犯錯，很難繼續留在職業足球。東方傻邦（梁振邦）及（胡）晉銘也是防中，但他們視野更廣，冠鳴需要學習，這次對他與我們來說，都是教訓。」

馮冠鳴（4號）被李恒匯點名批評。（袁志浩攝）

大埔球迷組織續停打氣 球會望「大和解」

另外，大埔球迷組織「12th 綠戰士」上月初指球會管理層對球迷欠尊重，暫停在比賽時打氣，當時陳平曾回應事件，認為球迷組織不代表所有球迷，並稱有人「講粗口」影響其他球迷。

大埔在事件後首度於主場大埔運動場出戰港超聯，「綠戰士」繼續「缺陣」，但就有成員在球隊進場時高舉字句抗議。「綠戰士」往日打氣的前排觀眾席位置，由大埔梯隊成員及家長取代，眾人揮動打氣棒高呼「和富大埔」，但始終聲浪跟節奏有別於以往，未能帶動其餘主場球迷，不時被作客的東方球迷鼓聲蓋過。

大埔小球迷揮動打氣棒為球隊加油。（袁志浩攝）

陳平今日再稱，形容主場「氣氛幾好」，但他強調「粗口論」非自己立場，而是反映個別該區校長意見，並認為講粗口本身沒有問題，但希望球迷勿指着個別球員、針對性地作謾罵或人身攻擊。他又稱希望跟球迷「大和解」，會「搵啲人叫佢哋出嚟幫手打吓氣」。