花劍大獎賽．都靈站｜張家朗激戰東京奧運團體賽金牌得主16強止步

花劍大獎賽都靈站，周日（12日）分別上演男、女子花劍正賽，包括張家朗及蔡俊彥等4名港將先後登場，當中只有「香港劍神」張家朗接連過關，惟他在16強遇上重大考驗。



張家朗首圈輕鬆過關

「香港劍神」張家朗首圈與德國劍手Paul Luca Faul爭晉級，兩人上站巴黎站同樣於首圈碰頭，當時張家朗輕鬆以15：9擊敗對手。

張家朗初段連取3分，差距一度拉開至7：1，其後卻被這名德國劍手力追至僅領先1劍，幸好家朗未有自亂陣腳，一口氣連取7分，以15：7輕取對手晉級，次圈與主場劍手盧佩利（Edoardo Luperi）爭晉級。

花劍大獎賽：直播連結（國際劍聯官方頻道）

張家朗上站在巴黎摘銅後，今站在都靈大獎賽再爭獎牌。（FIE圖片）

張家朗次圈對盧佩利一度陷苦戰

家朗次圈面對主場劍手盧佩利初段已陷入苦戰。他的1.93米身高，面對只有1.7米的盧佩利未佔優勢，反被對方以靈活步法和速度多次搶攻得手。首節局初2：2開始後，便由2：3、2：5、３：6、4：8一路落後。



家朗無懼盧佩利主場氣勢和搶攻，全程沉着應戰，首節尾段逐分追回，10：10終結首節，次節開始連搶兩分，以12：10反超前。「香港劍神」領先下愈戰愈勇，終以15：13擊敗世界排名69位的盧佩利晉級。

張家朗面對主場之利的盧佩利，一度陷入苦戰，終仍順利過關。（直播截圖）

16強與東京奧運男圈金牌激戰

家朗16強對手為法國劍手柏奧迪（Maxime PAUTY），這位29歲劍手為2020東京奧運男子花劍團體賽法國隊中的金牌成員之一，現時世界排名27。兩大高手對陣，注定是場緊湊的激戰。

開賽初段，世界排名第5的張家朗一度佔盡上風，2：2平手後，曾拉開至5：2、7：3，其後卻連失6分，一口氣被柏奧迪以9：7反超前。比賽中段進入「戲肉」，家朗連拿兩劍追平9：9，雙方得分梅花間竹，10：10再平手後，家朗再得兩分，12：10反壓柏奧迪。法國劍手一路狂追，追平12：12後，輪到他再拿兩分，以14：12再度反超前並將家朗逼入絕路，「香港劍神」縱追近至13：14，關鍵一劍由柏奧迪奪得，並以15：13勝出晉級，家朗無緣八強。

東京奧運男子花劍團體金牌得主柏奧迪與張家朗合演一場扣人心弦激戰。（資料圖片／Getty Images）

吳諾弘負3號種子首圈止步

吳諾弘（Lawrence）面對埃及劍手、3號種子Alaaeldin Abouelkassem同樣不落下風，首節打成4：4平手。吳諾弘次節初段受傷倒地，需要軍醫入場治理左腳傷勢，經過7分多鐘後，吳諾弘繼續作賽，但移動明顯緩慢。

有傷在身的吳諾弘以5：6進入最後一節，奮戰下依然未能收復失地，結果以9：15落敗。

花劍大獎賽．都靈站｜吳諾弘脫穎而出 偕張家朗蔡俊彥戰正賽

吳諾弘順利躋身都靈站大獎賽正賽圈。（鄭子峰攝）

蔡俊彥復仇失敗出局

11號種子蔡俊彥則與匈牙利劍手杜沙（Daniel Dosa）對壘，二人曾於上年世錦賽交手，Ryan以13：15落敗，今仗力爭報回一敗之仇。

蔡俊彥今仗同樣打得吃力，早段連失兩劍後追平，其後再被杜沙連取3分，更被拉開至3：8。Ryan兩度力追3分至1分落後，惟依然無功而還，結果以11：15告負，首圈止步。

蔡俊彥首圈再鬥去年世錦賽曾經落敗的匈牙利劍手。（資料圖片/鄭子峰攝）

陳諾思連續兩站首圈止步

繼上站巴黎站世界盃後，小將陳諾思再度打入正賽，首圈挑戰6號種子、意大利劍手Francesca Palumbo，這名29歲的意大利女將近況甚勇，連續兩站世界盃登上頒獎台。

這名17歲的小妮子首局受制於對手，以2：4落後，其後力戰依然未能收窄差距，被拉開至6劍落後，結果以6：15不敵對手，連續兩站正賽首圈告負。

花劍港隊都靈站大獎賽賽程：

女子花劍：

陳諾思 6：15 負 Francesca Palumbo（意大利、6號種子）



男子花劍：

張家朗 15：7 勝 Paul Luca Faul（德國）；15：13勝Edoardo Luperi（意大利）；13：15負Maxime PAUTY（法國）

吳諾弘 9：15 負 Alaaeldin Abouelkassem（埃及、3號種子）

蔡俊彥 11：25 負 杜沙（匈牙利）



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