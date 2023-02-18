西貢行山｜上大枕蓋俯瞰萬宜水庫　沿途賞吊鐘花再打卡牌額山海景

兔年正月初十，春暖花開又是吊鐘盛開時節，小組到大枕蓋賞花，西貢碼頭94巴士總站集合。

（出發日期：2023年1月31日）



早上天氣有點清涼，與友在西貢全記早餐，再到巴士站搭94號巴士到上窰站下車，車路步往麥徑1段起步點，整理一下，開始起步前往萬宜坳，護土牆維修梯上行，原來新增了木牌介紹上大枕蓋賞吊鐘。

今日雖是閒日，但也頗多人去看吊鐘花，在木牌拍張大合照，跟維修梯上行一段，轉入山徑，慢慢上行沿途可俯瞰萬宜水庫景色，風景很美。約1小時到達408米大枕蓋標柱，拍過照下山沿途賞吊鐘花，今年吊鐘不是太燦爛，可能快過期限，有些吊鐘已掉落，但也很美，賞過吊鐘沿路下山接鹿湖郊遊徑，到鹿湖營地大休。

▼按圖看清路線及沿途風景，上大枕蓋賞吊鐘花，再落鹿湖郊遊徑👇👇👇

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休後上山到409米牌額山看看西貢海美景，打卡後原路下山過牌額山副峰，山路下山經牛湖墩配水庫出北潭凹搭巴士回西貢，今日走約8公里，4個多小時完成。

▼按圖看清路線及沿途風景，再上牌額山副峰後下山出北潭凹👇👇👇

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（部份相片取自隊員）

【本文獲「CATT'S BLOG」授權轉載。】