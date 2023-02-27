大埔行山｜潮濕多霧縮短路程上走馬崗　落山至大菴要小心路上青苔

今日吃開年飯。三年沒有組織過一次聚餐，大家都想再次聚首一堂，開年飯是一個好機會。新年過後，酒樓訂位不易，唯有推遲到正月十五日之後。

行山日期：2023年2月12日



今早在太和站起步，經錦山上石蓮路。很少走石蓮路上山。以前都是從碗窰過來。原來的路線是這樣的。走石蓮路去蓮澳，接走橫山徑去小菴山、大菴山，然後轉上走馬崗。時間許可的話，便走橫山徑去燕岩，落元墩下。最後改了線，到石蓮路入蓮澳路口便轉左，經墳場上走馬崗。

▼按圖看清路線及沿途風景，太和站起步，經錦山走石蓮路上走馬崗👇👇👇

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下降至大菴山與小菴山之間的山坳。山坳是一個十字路口，前行經過245山頭可出大菴村，這條路較短。轉右去小菴山和蓮澳。這時大家都想盡快出林錦公路回大埔。既然還有時間，就選一條風景較好的路線，轉左去大菴山。

▼按圖看清路線及沿途風景，行大菴山👇👇👇

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【本文獲「山水小組」授權轉載。】