土耳其地震︱前紐卡素球星心碎最新消息　尋回艾素兩對鞋仍未見人

2月6日土耳其7.8級地震後下落不明的加納足球國腳基斯甸艾素（Christian Atsu），至今已失蹤9天，他的經理人施卓利（Nana Sechere）提供最新消息，指救援人員已尋找到他的住所位置，甚至已去到他居住的房間，並找到屬於艾素的兩對鞋子。

可惜救援工作進度極援慢，目前仍未找到艾素，施卓利更抱怨艾素效力的土耳其球會哈塔斯堡（Hatayspor）並未盡全力幫忙尋人。



加納國腳艾素目前仍然下落未明。（Getty Images）

一度誤傳獲救 失蹤9日傳來心碎最新消息

艾素去年9月轉戰土耳其搵食，加盟土超球會哈塔斯堡。土耳其地震後，他居住的大廈倒塌，本人亦與親友失去聯絡。哈塔斯堡早前曾公布艾素「受傷獲救」的消息，但一日後又改口指艾素仍未尋回。上星期他的伴侶Claire Rupio傷心呼籲外界加派設備救災和拯救艾素。

哈塔斯堡身處的哈塔伊省（Hatay）為今次地震重災區之一，艾素的經理人施卓利目前身處當地，他說救援隊已找到艾素房間位置，找到他的兩雙鞋子，並從熱能探測相機中發現瓦礫下「至少有5個跡象」（up to five lives），但未能確定艾素是否包括在內。

施卓利埋怨，「一切進展極度緩慢」，指出他們「急需大量資源，包括一名繙譯人員」，認為目前任何救援工作也被拖延，只會令人命流失。

施卓利周二（14日）在Twitter發文稱，「地震後已經過9天，我們仍找不到基斯甸。我陪伴基斯甸的家人身處哈塔伊省地震災區，當前景象難以想像，我們為所有受影響的人感到心碎。」

艾素與哈塔斯堡部分隊友和職員同住一棟大廈，除艾素外，球會體育總監Taner Savut同樣失蹤。今次地震已令土耳其南部及鄰國叙利亞北部累積逾4萬人死亡，拯救黃金72小時早已過去，但災區仍不時傳來被困之人獲救的消息。

重溫：艾素早前一度誤傳獲救

艾素曾效力紐卡素多年。（Getty Images）

31歲的艾素為加納國家隊上陣65次，2013/14賽季加盟英超球會車路士，曾被外借至愛華頓和般尼茅夫。他從未為車路士上陣，2016/17賽季外借紐卡素，翌季正式加盟，並一直效力至2021年夏天離開，期間86次上陣攻入3球。

他在沙特球會艾拉德（Al-Raed）效力一個賽季後，2022年9月加盟土超球會哈塔斯堡。車路士及紐卡素早前分別在社交媒體發帖，祈求能盡快救出這位曾效力的加納球星。