土耳其地震︱16歲足球小將被埋119小時奇蹟獲救　謹記一件事保命

土耳其7.8級地震，當地及鄰國敘利亞累積死亡人數超過2.8萬，隨時間推移，瓦礫下找到生還者的機會愈來愈渺茫，偶爾傳來的奇蹟格外令人高興。

土耳其足球勁旅費倫巴治一名16歲青年軍成員，被埋119小時下獲救，他送到醫院後沒有大礙，可惜一度被指獲救的前紐卡素球星艾素（Christian Atsu），目前仍未有下落。



費倫巴治16歲青年軍成員艾達斯被困119小時後被救出，身上仍穿着球隊的黃黑戰衣。（費倫巴治官方Twitter）

當地時間周六（11日）費倫巴治在官方Twitter上載照片，一個滿面塵土的年輕人被抬上擔架，頸部被套上保護頸套，身上的黃黑球衣非常搶眼，帖文深情寫道：「今天，在第119小時，我們再次相信奇蹟！我們未來仍有很多比賽，卡米簡，我們等你。」球會這番話，背後有段小故事。

被救出的少年，正是費倫巴治16歲青年軍成員卡米簡艾達斯（Kamilcan Ağdaş）。土耳其電視台NTV消息指，當艾達斯在土耳其南部城市卡赫拉曼馬拉什（Kahramanmaraş）瓦礫下被救出時，立即問救援人員：「今天是什麼日子？」這個問題，很可能是他深怕錯過球會比賽，也可能是他在困境中活下去的最大動力。

費倫巴治的黃黑雙色球衣，十分易認，為何艾達斯不是在比賽的情況下會穿在身上？土耳其媒體報道，艾達斯稱，因為之後一天有比賽，因此他在地震前一晚已穿上費倫巴治球衣。這份對足球的着緊令人動容，他的故事旋即傳遍網絡。

艾達斯送醫後與家人有說有笑。（影片截圖）

拯救黃金72小時早已過去，因此艾達斯被救出時，救援隊伍人員紛紛擁抱，艾達斯的其中一個表兄弟當場高呼：「他出來了，兄弟，他出來了，他在這裏。」

當時大家未確定艾達斯情況如何，之後費倫巴治在Twitter上載兩段影片，相信可以讓眾人放下心頭大石。17歲的一隊球員古拿（Arda Güler）以及門將拜恩特（Altay Bayındır）分別通過視象通話，向身在病床上的艾達斯送上問候，艾達斯雖然看來有點疲倦，但仍可簡單跟二人對答，期間面露微笑。

艾達斯被困多時，奇蹟地沒有身負重傷下獲救，可惜之前一度盛傳已獲救的加納國腳艾素，及後證實仍未脫困。

他身在紐卡素的女友Claire Rupio稱，「我會繼續祈禱，相信他仍活着。我懇求哈塔斯堡（Hatayspor）球會、土耳其當局及英國政府派出設備拯救仍被埋在瓦礫的人，尤其是我的另一半和我孩子的父親。」



Claire呼籲：「他們需要器材去救他出來，沒有設備，他們不能到那麼深的地方，時間已無多了。」今次地震帶來嚴重傷亡，目前單是土耳其的死亡人數累積超過2.4萬人，鄰國敘利亞亦達到3500人，由於尚有不少失蹤者被困倒塌建築物，估計死傷人數會持續上升。