羽毛球．亞洲團體賽｜港隊先贏兩場被印度反勝　8強止步

在杜拜舉行的亞洲羽毛球混合團體錦標賽中，港隊於周五（17日）8強遇上印度，雖一度領先2：0，惟最後被連追三局，以2：3不敵對手出局。



港隊首場由李晉熙／吳芷柔對上巴特蘭加（Ishaan Bhatnagar）／卡斯度（Tanisha Crasto），李吳二人首局便與對手打成「刁時」，並以26：24拿下第一局；此後再以21：17贏得第二局，為港隊贏下第一仗。

李晉熙／吳芷柔助港隊先下一城。（Badminton Asia Twitter）

第二仗為男單對決，港隊由伍家朗出戰面對世界排名第11的強敵辛勒施亞（Lakshya Sen），首局雙方已打至「刁時」，惟對手先連得兩分，以22：20取勝；伍家朗第二局率先進入狀態，先以5：0領先辛勒施亞，雖然分數曾一度被反超，但最後仍以21：19追回一局，並再下一城以21：18勝出，延續最近良好狀態，助港隊總數場領先至2：0。

伍家朗成功擊敗強敵為港隊拿下一分。（Badminton Asia Twitter）

第三場男雙由鄧俊文夥拍楊盛才，對陣舒爾迪（Chirag Shetty）／Dhruv Kapila（卡皮拿），雖然鄧楊22：20先得一局，但及後卻以16：21、11：21連輸兩局敗北。

第四場女單戰，港隊代表為世界排名258的印裔新星馬子雪，面對世界排名第9的名將仙杜（Pusarla Venkata Sindhu），卻仍能21：16先行拿下第一局，不過仙杜找回節奏後，以21：7及21：9兩局直落反勝，至此港隊及印隊戰成2：2平手。

馬子雪面對印度名將仙杜（圖），能拿到一局已是不錯成績。（Badminton Asia Twitter）

決勝局女雙由吳芷柔／吳詠瑢對陣佩莉拉（Gayatri Gopichand Pullela）／祖莉（Treesa Jolly），但以13：21、12：21不敵對手，最終港隊以總比數2：3落敗，無緣晉級下輪賽事。

亞洲羽毛球混合團體錦標賽每兩年舉辦一次，2021年比賽因疫情限制而取消，2019年時由香港主辦，當屆港隊亦成功打入4強。