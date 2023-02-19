英超｜艾利臣長傳導致尼克普比被逐　紐卡素陷門將荒有利曼聯爭盃

利物浦在英超作客以2：0擊敗紐卡素，紐卡素門將尼克普比經歷了噩夢般的22分鐘，他不但在初段連失兩球，之後面對利物浦門將艾利臣的長傳時犯下嚴重錯誤，為了避免讓穆罕默德沙拿控下球，他竟然在禁區外落地撲波，直接領紅被逐。

尼克普比的被逐，不只是影響今場勝負，他還要在下場聯賽盃決賽對曼聯停賽。由於紐卡素二號門將杜巴夫卡上半季曾外借曼聯出戰聯賽盃，不合乎上陣資格，所以「喜鵲」或要由久疏戰陣的卡利奧斯把關。



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尼克普比的犯錯，令紐卡素今仗長時間十人應戰。（Twitter）

普比的紅牌來自艾利臣精妙的長傳加上沙拿的壓逼。當時是紐卡素前場進攻，艾利臣在禁區內接住皮球後，很快就發現前場的空間，馬上大腳開波，長傳予沙拿。艾利臣的長傳落點準確，雖然沙拿第一下無法控下從高而落的皮球，但他仍然奮力去追。身在禁區外的普比情急之下，落地用手撲波，直接被罰紅牌離場。

30歲的英格蘭國腳普比成為英超史上最快在一場比賽中失兩球兼被逐的門將。

在紐卡素陣中，二號門將是杜巴夫卡（Martin Dúbravka），當今仗普比被逐後，杜巴夫卡入替中場艾利洛安達臣把關。不過，杜巴夫卡不能在下場聯賽盃決賽對曼聯披甲，因為杜巴夫卡上半季曾為曼聯出戰聯賽盃。由於紐卡素將卡爾達路（Karl Darlow）外借予侯城，如用可用的一隊門將只有卡利奧斯（Loris Karius）及馬克基利士比（Mark Gillespie）。

杜巴夫卡今季曾代表曼聯踢聯賽盃，不合資格在決賽為紐卡素上陣。（Getty Images）

紐卡素領隊賀維賽後被問到聯賽盃決賽的門將選擇，他表示卡利奧斯及馬克基利士比曾在友誼賽及訓練賽上陣，認為兩人都準備好披甲。談到對兩位三號門將的信心，賀維說：「當然有！所以他們在我們的陣容當中。我知道在座各位都不知道他們訓練的表現有多好，但他們的確準備好比賽，今季一直以來都是我們的一份子。」

卡利奧斯有機會為紐卡素粉墨登場。（Getty Images）

29歲的德國門將卡利奧斯為球迷熟悉，他去年約滿利物浦，以自由身加盟紐卡素。加盟以來，他未曾為紐卡素正選披甲，而他上場球會比賽已經是2021年2月外借柏林聯時對賀芬咸。卡利奧斯上次為英格蘭球會上陣，則要追溯到2018年的歐聯決賽，他的犯錯導致利物浦以1：3不敵皇家馬德里。

至於30歲的馬克基利士比在2020年加盟紐卡素，未踢過英超，但各項賽事合共3次上陣，有聯賽盃經驗，但他的上場比賽已經是2020年9月對紐波特郡的聯賽盃。

紐卡素對曼聯的聯賽盃決賽會在下周日舉行。