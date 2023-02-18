英超｜艾馬利回歸首倒戈阿仙奴　曾提拔小將變今日主力

阿仙奴英超連續3場失分，將榜首位置拱手相讓，今晚（18日）作客鬥阿士東維拉，不容再失，而兵工廠要應付的更是「最熟悉的陌生人」——艾馬利。他執教阿仙奴不足一年半，雖然未能拿下佳績，但他卻為這支有望衝冠的阿仙奴打好基礎。

艾馬利去年11月回歸英超，如今首度倒戈鬥兵工廠，這名西班牙主帥賽前先禮後兵，即使被炒，他在阿仙奴的日子是很好的體驗。



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阿士東維拉 對 阿仙奴 今晚8點半

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阿仙奴半季取得50分，曾經以5分領先次席的曼城，可惜踏入2月後，兵工廠未嘗一勝，意外不敵愛華頓後，再遭賓福特迫和，周中再輸「藍月亮」，5分優勢一掃而空，暫時跌落次席，幸好兵工廠仍然踢少一場。

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阿仙奴不敵曼城後，將榜首位置拱手相讓。（Getty Images）

阿仙奴要衝擊19年來首冠，不容再失，今仗作客鬥阿士東維拉，對方的主帥正是艾馬利（Unai Emery）。艾馬利在2018年夏天接掌阿仙奴，不足年半就因戰績不佳被解僱，隨後轉戰西甲執教維拉利爾，亦曾與阿仙奴在2020/21球季的歐霸盃4強交手，並將舊東家踢出局，今仗又會否令兵工廠再度失去獎盃？

艾馬利在2020/21球季帶領維拉利爾，在歐霸盃4強淘汰阿仙奴。（資料圖片／Getty Images）

阿仙奴衝冠 艾馬利都有功勞

艾馬利回歸英超後，首度鬥兵工廠，這名西班牙主帥賽前先禮後兵，直言在阿仙奴的日子過得十分愉快，「我在阿仙奴的日子是很好的體驗，我十分享受這段日子，感謝球會﹑班主﹑球迷及球員們，亦能夠幫助我在維拉有更好的發展。」艾馬利同樣向舊東家「笠高帽」，指他們的氣勢正盛，而上場不敵曼城影響他們的信心，依然有望衝擊錦標。

布卡約沙卡及馬天尼利今季表現亮眼，其中沙卡至今仍錄得8個入球及8個助攻，二人成為阿仙奴前線不可或缺的主力，而艾馬利也一定的功勞，事關沙卡﹑馬天尼利及伊美路維（Emile Smith Rowe）也是在艾馬利麾下，獲得首次一隊上陣的機會。

即使艾馬利被阿仙奴解僱，他也感激兵工廠。（Getty Images）

阿迪達賽前同樣對艾馬利先禮後兵，大讚對方是個出色的領隊，尊敬他在不同球會的成就，並預料今仗是一場硬仗。阿迪達強調，即使球隊在過去3仗失分，隊內士氣依然高昂，力爭在今仗取得佳績。

阿迪達強調，即使3場連續失分，球隊戰意依然高昂。（Getty Images）

英超第24輪直播賽程：

英超第24輪直播賽程。（01美術製圖）

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