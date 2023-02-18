英超｜阿仙奴失分涉事VAR球證被解僱　結束15年英超執法生涯

阿仙奴上周六（11日）與賓福特戰成1：1的比賽，因VAR錯判而成為球迷焦點，而英格蘭專業裁判組織（Professional Game Match Officials Limited，簡稱PGMOL）則在今天（18日）宣布，該役VAR球證李美臣（Lee Mason）結束自己15年的頂級聯賽球證生涯，不會再執法英超賽事。



PGMOL在香港時間凌晨發出聲明，表示李美臣已離開組織，並不再為英超賽事執法。他為這一英國頂級聯賽擔任球證15年，並參與過287場英超比賽。

在阿仙奴被賓福特逼和一役中，越位的基斯甸洛加特傳球予艾雲東尼破門，但擔任VAR球證的李美臣並沒有任何表示。賽後兵工廠領隊阿迪達（Mikel Arteta）大表不滿，認為這「令人無法接受的錯誤」使球隊失去爭標重要兩分。

而PGMOL亦於事後認錯，表示李美臣「忘記」畫越位線及檢查清楚入球過程等，並稱事件為「人為錯誤」。

李美臣的重來失誤引來各界極大不滿。（Getty Images）

英超官方也在事後發表聲明，對球證的錯判表示不滿：「英超聯賽是一項高水準的賽事，而PGMOL在上周末那低於預期的表現令人失望。」

「有見及此，英超已要求PGMOL審查並解釋最近這輪比賽中發生的一系列事件。」

與阿仙奴一役同日舉行的白禮頓對水晶宮一役，亦同樣出現明顯的VAR錯誤，英國《每日郵報》在較早前的報道中指出，今季擔任PGMOL首席球證總監的退役球證韋比（Howard Webb）會在周二（14日）召開會議，希望避免同類事情再次發生，報道中更寫到，上述兩場賽事的VAR球證可能會因此而被解僱。

阿仙奴領隊阿迪達對VAR錯判事件導致球隊失分大感不滿。（Getty Images）

如今「焦點人物」李美臣被炒，但如同阿迪達之前所言，不管如何那失去的兩分都不會回來，所以他們只能繼續展望將來。阿仙奴目前與曼城同積51分，因得分球差暫列第二，但兵工廠少踢一場。

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