英超︱曼聯助教一項訓練激活拉舒福特　坦赫格：他有我欠缺的思維

「紅魔鬼」曼聯近月來狀態火熱，前鋒拉舒福特（Marcus Rashford，又譯：華舒福／拉什福德）更是入球停不了，這一切被指是跟進攻教練、前布力般流浪射手賓尼麥卡菲（Benni McCarthy）有關。



曼聯周日3：0大破李斯特城，奧脫福球場除了慣常的打氣歌聲，球迷還罕有地高唱一名教練團成員的名字——賓尼麥卡菲。

這位45歲的前南非國腳，去年夏天才成為曼聯教練團成員，紅魔前鋒拉舒福特在世界盃後「脫胎換骨」，近17場比賽攻入16個入球，賓尼麥卡菲被視為最大功臣。

麥卡菲已贏盡曼聯球迷歡心。（Getty Images）

麥卡菲一招激活福仔

據英國《每日郵報》報道，麥卡菲透過單對單訓練，為球員協調各種埋門動作與姿勢，確保他們時刻都準備好、能靈活地起腳及入波，「幫他們穿起正確的射門鞋」，麥卡菲曾這樣說。

這一切都令拉舒福特的進攻變得更直接，且有自信，同時改善頭槌攻門的弱點。「福仔」本人亦稱：「他絕對幫助了我很多，擁有他這種具備進攻思維的教練對我們很好，他總是在提點我們有關進攻的各種事。」

有指就連剛克服心理問題歸隊的查頓辛祖（Jadon Sancho），今年初也主動要求與麥卡菲進行單對單訓練，希望能跟隨隊友的步伐進步。

拉舒福特世界盃後大爆發。（Getty Images）

麥卡菲球員時代曾效力荷甲阿積士、西甲切爾達，及後轉會至葡超波圖，跟隨葡萄牙名帥摩連奴麾下。2003／04球季歐聯16強首回合，麥卡菲對曼聯時攻入兩球，助波圖淘汰紅魔鬼晉級，最終更問鼎該屆冠軍。

麥卡菲之後轉會到英超布力般流浪，共上陣140場入52球，包括2006/07年球季以18個入球，僅於射手榜屈居前車路士前鋒杜奧巴之後。

麥卡菲球員年代高峰時效力布力般流浪。（Getty Images）

坦赫格：「他擁有不一樣的思維」

麥卡菲球員年代豐富資歷，令他精通英、荷、西、葡四國語言，可輕鬆與來自不同背景的曼聯球員緊密溝通，也對英超和領隊坦赫格（Erik ten Hag）的足球哲學有充分認識。

坦赫格曾透露，當初讓麥卡菲加入教練團，正是看中他這一點，「我們的教練團中有很多後衛或中場出身的人，所以我希望找到平衡。他曾經是前鋒，擁有不一樣的思維，何況我沒有踢過英超，所以有他在是很幸運的事。」他續稱，「足球是講求入波的運動，當守門員都有守門員教練時，前鋒當然也要有專責教導他們如何入波的人。」

坦赫格視麥卡菲為教練團重要一員。（Getty Images）

加盟曼聯前竟無過問人工

麥卡菲據稱在接受曼聯開出的合約前，根本沒有過問自己的薪金，「我想幫助這些年輕球員、推動他們、改變他們的思維，嘗試令曼聯在今季變得更不同：一支已完全甦醒的紅魔鬼，球員都有滿滿的飢餓感。」

從拉舒福特的例子看來，麥卡菲的確成功了，有球迷甚至認為，比起卡斯米路、基斯甸艾歷臣、利辛度馬天尼斯等新加盟球員，麥卡菲才是今季紅魔的「最佳收購」。