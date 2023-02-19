01球評︱車路士何解愈富貴愈閉翳　歐聯冠軍淪「OCamp迎新營」

今輪英超「最有趣」一場比賽，是6億大軍車路士主場0：1不敵聯賽包尾的修咸頓。

這場比賽本身乏善足陳，有趣之處在於車路士一班球員，彷彿一班不認識的人組隊踢街場一樣，毫無默契，胡亂走位，即使不難看到個別球員的質素，礙於無法跟隊友配合，完全未能在比賽發揮出來。

更不用說，這隊車路士感覺很陌生，結果一班跑得很快的球員，面對稍有隊形的修咸頓，全場「老鼠拉龜」，17次射門，5次中框，0入球。修咸頓攻力亦不強，全場只靠一次罰球機會，死球專家禾特普斯（James Ward-Prowse）一箭定江山，為聖徒全搶3分。賽後藍軍領隊樸達（Graham Potter）一席話，可堪細味。



禾特普斯罰球直射入網，為修咸頓全取3分，作客擊敗車路士。（路透社）

樸達：問題不在我身上

樸達是這樣說的：「當你在主場輸0：1之後，遭受任何批評都是可以理解的。我們經歷了一段困難的日子，面對很多的挑戰，包括在英超融合一班年輕球員。」今場車路士正選之中，5人為1月才加盟的新兵。「當你得不到想做的賽果，就會面對困境，現在就是這種情況。有些人認為是我的問題。我不認為他們說得對，但這不代表他們不能說出自己的意見。」

他這番話，顯然說明「問題不在我身上」。杜慈（Thomas Tuchel）季初被炒，樸達9月初接任，領軍至今半年，英超聯賽17場比賽，除上任後3連勝（對手為水晶宮、狼隊和尚由謝拉特帶領的維拉），餘下14仗6負6和，只勝兩仗，別說球隊用上6億歐元增兵，就算原陣應戰，以車路士這樣的大球會而言也難言合格。樸達卻清晰說明並非他的問題，暫且先排除他藉詞推卸責任的可能，如果他所言屬實，車路士今季的問題不是出在領隊身上，哪問題到底出在哪裏？

車路士0：1不敵修咸頓，樸達賽後直指球隊問題不是出在他身上。（路透社）

討論車路士的問題前，先看看這場比賽藍軍的正選陣容。正選11人之中，多達5人為今年1月才引入的新兵，中堅高列巴尼則是去年夏天加盟，而這正是問題所在。

車路士對修咸頓陣容（4-2-3-1）：



門將：阿列沙巴拿加

後衛：芝維爾、高列巴尼（2022年7月加盟）、巴迪亞舒尼（2023年1月加盟）、艾斯派古達

防守中場：高華錫、安素費南迪斯（2023年1月加盟）

進攻中場：美臣蒙特、菲歷斯（2023年1月加盟）、馬杜基（2023年1月加盟）

前鋒：大衛達曹科芬拿（2023年1月加盟）



這隊車路士，感覺很陌生。（路透社）

車路士「OCamp迎新營」

任何球隊都需要時間建立默契，任何領隊都需要時間去了解新加盟球員。去年夏天，車路士以近3億歐元買入8名新球員，還有波查（Armando Broja）和加拉查（Conor Gallagher）兩個外借收回的年輕球員，他們尚未有足夠時間適應球隊風格和踢法，1月又迎來逾3億歐元的另外8個新兵。

別說是默契，隊友之間要記得對方名字可能也有困難。有口痕老友形容：「車路士依家可能只係OCamp（大學迎新營）」，停留在僅僅記得彼此名字的階段，從對修咸頓一仗的表現，確是如此。

前鋒那個科芬拿（是的，還有個後衛叫韋士利科芬拿）速度一流，快放一段後拿着皮球卻不知如何是好，呆站一秒旋即被對手「打荷包」。好波之人祖奧菲歷斯好幾次嘗試以個人技術突破，隊友走位往往未能配合，有一下他彷彿不耐煩，索性大腳放邊讓科芬拿跑去接。這些身體語言和小動作，正正反映車路士球員對隊友真的十分不熟悉，輕易被修咸頓球員識破，浪費組織攻勢機會。

這些問題，又是球員的問題嗎？用任何人的腦袋去想，一場比賽出半隊沒一起操練多少次的新兵，效果一定未如理想。調兵遣將，理應是領隊的責任，樸達已說明不是他的問題，那又是誰人的責任？

車路士易主後，今季戰績如江河日下。（路透社）

藍戰士永遠避不了的辦公室政治

車路士在前班主艾巴莫域治年代，已因人稱「切爾西太后」的格諾芙斯基雅（Marina Granovskaia）主理球會事務，大玩辦公室政治聞名。想不到俄羅斯勢力退出，美國班主托德里波里入主，球會舊日作風依然未變。

事實上，杜慈是帶領球隊贏得2020/21歐聯冠軍的功勳教頭，上季在俄羅斯入侵烏克蘭引發的賣盤風波，球隊風雨飄搖之際，仍成功力保英超季軍，取得今季歐聯資格，穩定球會財政收入來源。杜慈在轉會事務上態度強硬，盛傳曾斷言拒絕托德波里引入C朗拿度的建議，不知是否因而「得罪老細」，趁他英超開季接敗予列斯聯和修咸頓，再在歐聯分組賽首仗不敵薩格勒布戴拿模後急急將他辭退。

The Athletic當時報道指，杜慈不滿格諾芙斯基雅和技術總監施治離任後，他參與球隊每天轉會運作的程度大增；另有消息指，杜慈不同意球會的轉會策略和收購目標。無論原因是什麼，車路士炒領隊不是什麼新聞，重點是要找到合適繼任人，而這便是車路士第一個問題所在。

車路士辭退杜慈，卻未找到一位具級數領隊取代他。（Getty Images）

由中小企主管到跨國企業CEO

「油王」年代，加盟車路士的位位都是名帥，而且沒有成績便不留情辭退，懶理是名聲多大的教頭。杜慈不止留下歐聯冠軍，他在任領軍100仗，60勝，24和，16負，勝率6成，在車路士領軍逾百場主帥之中，僅次於摩連奴（67.03%）、干地（65.09%）和安察洛堤（61.09%）。車路士找來的繼任人，卻是樸達。

樸達當然不是位差勁的領隊，但他昔日只曾帶領瑞典低組別聯賽球隊、在英冠帶領史雲斯，然後便是在白禮頓的3年。一下子要他越級挑戰帶領爭標組的車路士，感覺猶如「叫一個中小企主管，擔當跨國企業CEO」，實力上或未夠班。

車路士冬季轉會窗8新兵：

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轉會亂象反映球會真正問題

如果看到樸達確有此潛力，也不是不行，只是要給他時間，以及給他想要的球員。到底車路士有沒有這樣做？藍軍夏天大手買入的8個球員，當時主帥仍為杜慈，樸達尚未到任，難言是他想要的班底。唯一可以說的是，這8人之中，左閘古古列拿來自白禮頓，正是樸達愛將之一，惟此子加盟藍軍以來，未算踢出他在白禮頓的最佳水準，並非球隊必然正選。

到今年1月轉會窗，車路士又買入一堆球員，價錢更貴。先不說是否全是樸達屬意的球員，1.2億的安素費南迪斯（Enzo Fernandez）來自葡超賓菲加、7000萬歐元的梅迪歷（Mykhaylo Mudryk）來自烏克蘭薩克達、中堅巴迪亞舒尼（Benoît Badiashile）來自法甲摩納哥、翼鋒馬杜基（Noni Madueke）來自荷甲PSV燕豪芬、右閘吉斯度（Malo Gusto）來自法甲里昂、中場山度士（Andrey Santos）來自巴甲華斯高，前鋒大衛達曹科芬拿（David Datro Fofana）來以挪超莫迪，借將菲歷斯（João Félix）來自西甲馬德里體育會，8人來自不同聯賽，母語亦不盡相同，別說是在球場上合作，連基本溝通可能一時三刻都只是「雞同鴨講」，這麼快便將他們在比賽中放在一起，合理嗎？

當樸達初來埗到，要「跳級」管理一支豪門球隊已非易事，好不容易適應一班新球員，數個月後忽然又塞多一大批球員入來，由樸達、職員以至球隊本身自然都會吃不消。現時球隊幾乎每個位置都有太多球員重疊，竟依然沒有買入正前鋒來取代明顯高峰已過的奧巴美揚，到底負責轉會買人的小組，事前有沒有跟樸達和他的教練團好好溝通？

從教練角度，根本無可能在不太認識新球員，只作數課訓練後，便一口氣盡數他們落場。回顧車路士近3仗英超正選陣容，0：0和富咸有3個1月新加盟球員，到1：1和韋斯咸和0：1負修咸頓兩仗，新球員數量均多達5人之多。如此一來，更令修咸頓敗仗後樸達一句「唔關我事」，顯得擲地有聲，似有意說明一切只是上頭「行政指令」，畢竟冬窗新兵全是貴價貨，豈有不重用之理？順着樸達的說法並按此思路，車路士易主後很可能還是要面對球會老問題——辦公室政治。分別只在於「切爾西太后」主政時期，球隊保持亮麗成績，現今的車路士戰績已如江河日下。

對美國班主托德波里而言，樸達是個「聽話」的領隊，不過事事順從老闆的「Yes Man」，不一定是個好員工和球隊領袖。足球壇內大部分一流名帥，都像杜慈一樣有性格、有想法，托德波里能否有此量度包容，又是另一回事。