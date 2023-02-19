向艾素致敬傷感一幕　妻兒現身聖占士公園遺孀當場痛哭︱英超

前紐卡素球星艾素（Christian Atsu）不幸在土耳其地震遇難，終年31歲。他周六確認遇難，當夜紐卡素主場迎戰利物浦，艾素遺孀Claire Rupio帶同兩子到聖占士公園，當全場向艾素鼓掌致敬，鏡頭轉向Claire Rupio三母子，留下傷感的9秒。



紐卡素和利物浦球員和全場球迷向艾素致敬時，直播鏡頭轉向艾素遺孀Claire Rupio和他們的兩個兒子。（影片截圖）

艾素去年9月轉戰土耳其搵食，加盟土超球會哈塔斯堡。土耳其地震後，他居住的大廈倒塌，本人亦與親友失去聯絡。哈塔斯堡早前曾公布艾素「受傷獲救」的消息，但一日後又改口指艾素仍未尋回。上星期他的妻子Claire Rupio曾呼籲外界加派設備救災和拯救艾素。

哈塔斯堡身處的哈塔伊省（Hatay）為今次地震重災區之一，艾素的經理人施卓利目前身處當地，他說救援隊已找到艾素房間位置，找到他的兩雙鞋子，並從熱能探測相機中發現瓦礫下「至少有5個跡象」（up to five lives），但未能確定艾素是否包括在內。直到18日（周六）施卓利確認已在他住所位置的瓦礫中尋回艾素遺體。

加納國腳艾素在土耳其地震中遇難。（Getty Images）

艾素球員生涯最為人熟悉的，正是在紐卡素的一段日子。2013/14賽季他先從葡超班霸波圖，加盟英超球會車路士，曾被外借至愛華頓和般尼茅夫。他從未為車路士上陣，2016/17賽季外借紐卡素，翌季正式加盟，並一直效力至2021年夏天離開，期間86次上陣攻入3球。他的作家妻子Claire Rupio和兩兒子，至今仍住在紐卡素。

紐卡素對利物浦賽前，跟本周不少足球賽事一樣，加插向艾素致敬環節，攝影師先從向艾素致敬的畫面，轉向紐卡素和利物浦兩軍球員，繼而再將鏡頭轉向三母子——那正是艾素遺孀Claire Rupio和二人育有的兩個兒子。從畫面中可見，二人長子跟隨群眾拍掌，Claire Rupio傷感得哭了出來，要用手抹去眼淚，坐在她身旁的幼子彷彿不知發生什麼事，好奇地再三打量母親，幼子的他或許向未明白，父親已不能再回到他們身邊。

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盧卡古將入球獻給艾素。（Getty Images）

盧卡古深情悼艾素

周六意甲國際米蘭3：1擊敗烏甸尼斯一仗，比利時前鋒盧卡古開賽20分鐘為國米射入十二碼後，抬頭望天，將入球獻給曾在2014/15球季一起在英超球會愛華頓效力的艾素。

賽後他在Instagram上載二人昔日合照，發文稱，「好好休息吧兄弟，這消息真是難以承受……曾經在你身邊真是太美好，你的謙遜和對神的愛，你在訓練時的工作態度，你對家庭和孩子的愛護，願神將力量帶給你的孩子和家人……願神照顧你的靈魂，永遠愛你。」

艾素2021年離開紐卡素後，到沙特球會艾拉德（Al-Raed）效力一個賽季，2022年9月加盟土超球會哈塔斯堡。他是加納國腳，國家隊上陣65次。