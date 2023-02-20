英超｜拉舒福特世界盃後入球冠絕歐洲 曼聯輕取李城仍有不足
撰文：趙子晉
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狀態大勇的曼聯，憑拉舒福特梅開二度及查頓辛祖的入球，在奧脫福3球淨勝李斯特城，續居第3位。即使紅魔鬼看似贏得輕鬆，但上半場多次幾乎失守，難怪主帥坦赫格賽後直斥球隊表現有進步空間。
拉舒福特（Marcus Rashford）狀態火熱，上半場中段接應般奴費南迪斯的妙傳建功，換邊後移往左路的「福仔」，再接應費特的直線，切入大位禁區內攻入第2球，加上查頓辛祖錦上添花，曼聯3球輕取李斯特城，全取3分。
英超速評｜拉舒福特時左時右防不勝防 梅開二度領曼聯3：0挫李城
拉舒福特世界盃後停不了
拉舒福特在卡塔爾世界盃結束後表現直線上升，入球停不了，加上今仗的梅開二度，世界盃後各大賽事已轟入16球，更是連續7場在奧脫福的英超有進賬，這紀錄冠絕歐洲五大聯賽。此外，「福仔」今季在各項賽事獨取24球，比起車路士全隊在英超的入球還要多1球。
曼聯24輪得49分，以7分拋離熱刺穩佔聯賽榜第3位，與榜首阿仙奴相差5分但多賽一場，爭標依然有望。拉舒福特強調，即使與前列的分數愈來愈近，但現時需要專注球隊身上，不要想太多。
贏波的感覺固然好，但拉舒福特認為仍有不足，「我們在上半場踢得不太好，球隊需要改善早段的表現。」
曼聯早段險失球 坦赫格贏波照鬧爆：垃圾
在曼聯開紀錄前，其實李斯特城不乏入球機會，要不是迪基亞屢救險球，紅魔鬼大有機會是先失守的一方，主帥坦赫格當然看在眼內，賽後狠批球隊上半場的發揮，「我對上半場表現十分不滿意，球隊需要遵守踢法和風格，當他們未能做到時，感覺一團糟。我們在上半場只是好彩，取得一個精彩的入球，但其餘時間的表現是垃圾。」
當坦帥步離球場時，他在途中向着看台「手指指」及念念有詞，坦赫格在賽後解畫，「我跟他們（球迷）說『周四再來』，這是一場重要賽事，希望球迷們一同入場，我們一同淘汰巴塞隆拿。」
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