F1｜車手年薪排行榜出爐　韋斯達賓大幅拋離咸美頓居首位

2023年F1人工榜出爐！近兩屆世界冠軍韋斯達賓（Max Verstappen）拋離曾七度封王的咸美頓（Lewis Hamilton）近三分一，以大熱之勢成榜單冠軍。



據RacingNews365報道，效力紅牛的韋斯達賓年薪為5500萬美金（約4.31億港元），為所有F1車手之中最高，更大幅拋離第二名的咸美頓多達2000萬美金（約1.57億港元）。

韋斯達賓在F1年薪排名中遙遙領先。（Getty Images）

車手2023年薪排行榜（節錄前五名）：

韋斯達賓（紅牛） 5500萬美金（約4.31億港元）

咸美頓（平治） 3500萬美金（約2.74億港元）

陸克萊（Charles Leclerc）（法拉利） 2400萬美金（約1.88億港元）

諾里斯（Lando Norris）（麥拿侖） 2000萬美金（約1.57億港元）

辛斯（Carlos Sainz）（法拉利） 1200萬美金（約9411萬港元）



英國《每日郵報》報道，今年已38歲的咸美頓會在未來數周與平治簽署新合約，領隊禾夫（Toto Wolff）日前表示他的年齡並不是問題，「如果你見識過那些頂級運動員如何突破新界限的話，38歲這個數字對下一份合同並不會構成任何影響，想想布雷迪（Tom Brady，美式足球傳奇四分衛），他44、45歲仍在球場上。」

不過韋斯達賓能夠排在此榜單首位亦不令人意外，這名荷蘭車手於2021年阻止了咸美頓破紀錄第8次成為冠軍的美夢，更連奪近兩年F1世界冠軍，而且年僅25歲，未來仍大有可期。