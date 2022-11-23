F1｜列卡度回娘家！ 重返紅牛體系來季任後備車手
撰文：趙子晉
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列卡度早前與麥拿侖達成解約共識，來季失去F1席位，這名澳洲「四萬哥」宣布回娘家，重返紅牛車隊擔任後備車手。
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今年F1比利時站前夕，麥拿侖與列卡度（Daniel Ricciardo）達成共識，宣布季尾結束合作關係，位置由小將皮亞斯特利（Oscar Piastri）取代。
「四萬哥」來季無工開，幸好有娘家紅牛車隊拋出橄欖枝，今日（23日）宣布列卡度回歸，來季擔任後備車手。列卡度在社交網站發文上載一張與紅牛領隊漢拿（Christian Horner）的合照，並配上「返屋企了！」（Returning Home）
列卡度2019年離開紅牛體系後，如今再返娘家，漢拿對「四萬哥」讚口不絕，「丹尼爾（列卡度）重返紅牛的大家庭，這是一件喜事。他是充份才能及性格，全隊上下也歡迎他回家。他將會是測試及第三車手，他的經驗為戰車研發十分重要，將會帶我們步向成功。」
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