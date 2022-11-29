F1︱法拉利領隊賓諾圖請辭　28年躍馬生涯告終全因兩高層

F1（一級方程式）車隊法拉利宣布，接受賓諾圖（Mattia Binotto）請辭，這位在「躍馬」效力近28年的領隊將於今年底離任。



賓諾圖1995年加入法拉利引擎部門（Engine Department），經歷車隊千禧年後的輝煌年代，並於2016年升任技術總監（Chief Technical Officer，CTO），並把車隊維持於爭冠行列，終在2019年起擔任領隊至今。

他在聲明中強調，對於以辭職作結局感到遺憾，但認為離開是對「躍馬」最正確的決定。「我離開了一間我十分喜愛的公司、一隊團結且正在成長的強隊。我很平靜，因為我已用盡一切努力去幫公司達成目標。」

「我肯定，若果大家想實現更高成就，我離開是對的。」賓諾圖又感激所有同儕，在這趟旅程中陪伴他走過高高低低。

賓諾圖（左一）與辛斯（左二）跟陸克萊（右二）。（Getty Images）

法拉利今季壓過平治、挑戰紅牛車隊的地位，最終贏得車隊總亞軍；但車隊整季多次出錯，包括戰術、技術、車手、或是溝通等，無不招人話柄。車手成績方面，陸克萊本有機會跟韋斯達賓爭冠，但都同樣因為各種失誤，最終失之交臂，幸最終戰仍順利擊敗佩雷斯，拿下車手總亞軍。

其實在今季英國銀石站，陸克萊便錯因信任車隊指令而最終失落頒獎台。這位摩納哥車手賽後相當失落，賓諾圖即時上前與他交談，卻「手指指」像訓話一樣，並強調車隊決定正確，有傳因此跟陸克萊關係惡化，成為離開的導火線之一。

今季英國站影到賓諾圖與陸克萊這一幕，感覺像是訓話多於安慰。（Twitter截圖）

而在今季最後一站——阿布扎比站前，也有指愛快羅密歐（Alfa Romeo）領隊華沙（Fred Vasseur）會頂替賓諾圖，只是法拉利否認，華沙則表示沒有回應。

據motorsport.com記者Jonathan Noble引述消息，賓諾圖有感今季得到車隊跟車手總亞軍後，仍未獲法拉利主席John Elkann跟行政總裁Benedetto Vigna完全信任，才向董事局請辭。法拉利稱，賓諾圖的接任人選將在新一年公布。