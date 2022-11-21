F1｜回首華迪爾16載生涯　四屆冠軍終輕如鴻毛　最令人不捨的告別

F1（一級方程式）的2022年度賽季正式結束，也意味四屆冠軍華迪爾（Sebastian Vettel）完成其16年F1生涯。

由年少氣盛的最年輕世界冠軍，到生涯「高開低走」，華迪爾仍然贏得整個F1界別尊重，到了告別一刻，亮眼的紀錄已不再是最重要，對他而言，更希望有車手願承傳他宣揚各種社會價值的宏願。



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華迪爾早於今年5月已宣布完成今個賽季後，便會離開F1，在煞科戰阿布扎比站，他亦順理成章做主角——賽前一連串為他而設的節目和訪問、車手拍攝大合照前也為他列隊，作為四屆冠軍，他在周日（20日）的正賽也絕無欺場，全程表現優秀，即使入站換胎後遇上些許阻滯，仍與麥拿侖的列卡度鬥到最後，終以第10名衝線，以分數完成F1生涯最後一戰。

華迪爾在最後一戰交出最好的自己，車迷也以自己的一票，將他投選為「每日最佳車手」作道別禮物。

華迪爾在2010至2013年間曾4度奪得車手世界冠軍，銳不可擋。（Getty Images）

華迪爾的F1生涯數據：

- 299次起步，史上第7

- 4次車手世界冠軍，史上第4（與保魯斯並列）

- 53場分站冠軍，史上第3，僅次咸美頓（103場）和舒密加（91場）

- 57次取得頭位，史上第4

- 122次上頒獎台，史上第3

- 38次最快圈速，史上第5

- 生涯總分數3098分，史上第2

一眾與華迪爾共事的F1車手，人人都為他留下美言。（Aston Martin F1）

「老實說，這個周末十分忙碌，現在我覺得有點空虛呢……之後我肯定會更加懷念這一切吧。」華迪爾賽後道。

華迪爾16年的F1生涯，始於2007年為沙巴車隊以後備車手身份出賽1場，此後可以「高開低走」形容——2008年在紅牛二隊（Toro Rosso，現名艾法托利）奪得生涯首個頭位及首場分站冠軍，初露鋒芒，翌年升上紅牛車隊，面對老經驗的隊友韋伯寸步不讓，經典的「Multi21」事件充份反映他年少氣盛卻的確有過人才能，很快便加入與咸美頓、艾朗素等爭冠的行列，他在2010至2013年間連奪4屆車手世界冠軍，奠定地位。

華迪爾在高峰之時也曾意氣風發，但隨着生涯波折起伏，他漸變得圓滑、也顧及更多戰績以外的事。（Getty Images）

華迪爾目前仍擁有多項F1紀錄（只列部份）：

1. 最年輕的世界冠軍車手（23歲134天，2010年）

2. 最長連勝紀錄（9場，2013年）

3. 單季最多頭位（19次出賽15次頭位，2011年）

4. 最年輕奪頭位車手（21歲72天，2008年意大利站）

轉投法拉利後，華迪爾因各種因素，始終未能擊敗咸美頓和平治、為紅軍奪得世界冠軍，成為生涯一個遣憾。（Getty Images）

華迪爾生涯初段充滿榮譽和亮麗的數字，但在2015年離開紅牛、轉投法拉利後，他兩度與世界冠軍擦身而過，過程更是教車迷心碎；2019年，法拉利迎來新秀陸克萊，加上法拉利爆出引擎作弊疑雲後戰力急降，華迪爾在各種因素下也似乎無心戀戰，2021年轉投中下游的阿士頓馬田（Aston Martin）。在阿士頓的兩年，戰車大多時間只能在中游爭逐，卻是這兩年，讓華迪爾了解到人生的另一個面向。

「過去兩年，單從競技角度而言，無疑是令人失望的，但對於我的人生而言，卻是非常、非常有用。」華迪爾如是說，「這段時間發生了很多事、我也領悟到很多事。F1車手這位置讓我們享有許多特權，而這些特權也賦予我們責任。」

華迪爾（左）絕不吝嗇提攜後輩。（Twitter/Red Bull Racing）

近年經常見到華迪爾在F1賽場以特別的服飾或頭盔為各種議題發聲，包括為不同性取向、性別和宗教爭取平權、宣揚環保等——儘管偶爾「踩地雷」或遭批偽君子，但他仍堅持做自己認為對的事。

另外，他在離開紅牛後戰績雖未能回到高峰，但他在F1圈子內仍深受車手、車隊和車迷敬重，全因他由多年經歷了解到賽車雖重要，人性才是更重要——近年，他往往主動安慰陷入困境的對手、慰問在賽道遇上意外的車手、為車手的安全發聲及向賽會爭取等，例如列卡度近兩季在麥拿侖表現低迷、在長久的傳言後終遭提早解約，他不諱言華迪爾是少數在他低潮之時主動關心陪伴的一人。

列卡度（右）在麥拿侖的表現和遭遇使他飽受批評，而華迪爾私下向他的慰問和關心，成為重要支柱。（Getty Images）

華迪爾在這個社交網絡世代，卻對社交網絡、自我宣傳毫無興趣，但真切的一舉一動都造就了他的高人氣。無論華迪爾在賽道上獲得過幾多榮譽和紀錄，這些數字總有一天會被新的紀錄取代，然而他在賽事之外展現出的情操，短期內在車壇或許難有後來者。

「世上有許多比駕駛賽車繞圈更重要的事，但若我們能透過賽車去傳遞一些重要的價值，便是不可多得，所以我覺得過去兩年是很精彩的時光。」他如此總結自己高開低走、卻仍耀眼無比的生涯。