F1｜施丹正式加盟「法國國家隊」　Alpine全法陣容車手關係成焦點

F1（一級方程式）臨近開季，10支車隊都已公布新戰車拉花，法國車隊Alpine在香港時間周五凌晨（17日）成為最後一支舉行發布會的車隊，除了讓「全法國」車手陣容正式曝光，更驚喜地公布法國前國腳施丹（Zinedine Zidane）出任車隊大使，成為徹頭徹尾的「法國國家隊」。



Alpine周五在英國倫敦舉行新季發布會，除了讓「全法國車手陣容」——新加盟的加斯利（Pierre Gasly）及第四季效力的奧干（Esteban Ocon）正式亮相，亦公布新戰車A523的拉花，常規拉花沿用海藍配粉紅，但因應贊助商BWT，會在首三站特別起用的全粉紅拉花。

不過最驚喜的，是法國足壇名將施丹突然現身，原來這位金球獎得主成為車隊大使，他同時會贊助Alpine的平等機會計劃——培育女車手的Rac(H)er、及學生賽事Concours Excellence Mecanique。

施丹多年來曾多次現身F1分站賽事，包括去年在摩納哥站造訪Alpine車房。《天空體育》引述他談及今次與Alpine合作：「很開心成為Alpine車隊的一份子，他們的計劃為年輕人提供機會，我對此很有興趣。」有趣的是，Alpine新車手加斯利自童年開始已視施丹為偶像，也因此選擇10號作為自己在F1的車手號碼。

Alpine上季在車隊積分榜以第四名完成，惟戰車可靠性為人詬病，屢次因故障未能完賽而失去大量寶貴積分。車隊領隊沙夫拿亞（Otmar Szafnauer）指：「雖然我們與前三名車隊有距離、積分差距很大，但我們要做到的是減少DNF（無法完賽）、取得更多積分，也希望能上頒獎台，目標是比在2022年時更接近第三名。然後，在不久的將來挑戰世界冠軍。」

加斯利（左）與奧干（右）正式穿起新一季戰衣、以隊友身份亮相。（路透社）

Alpine上季一度成為車手市場的主角：季中有西班牙車手艾朗素（Fernando Alonso）突然宣布轉投阿士東馬田，他們欲提拔青訓車手皮亞斯特利（Oscar Piastri），惟這名澳洲超新星原來已暗地與麥拿侖簽約，經過極為戲劇性的發展後，才成功簽下原本屬於紅牛體系、效力艾法托利的法國車手加斯利。

奧干與加斯利是童年好友、惟其後反目，兩人在新一季會擦出什麼火花，令人拭目以待。（路透社）

加斯利與新隊友奧干童年時是鄰居、也是好友，惟其後關係轉差，有傳兩人因雙方家庭而曾反目，不過兩位法國車手成為隊友以來一直強調會修補關係、合作也不會有問題。發布會上，加斯利再次強調：「過去兩個月我跟他（奧干）相處的時間，比起之前10年加起來的更多，而且一切都很順利……畢竟我們背後是個龐大的團隊，若要爭取好成績，就必須好好合作，我很有信心一切都會相安無事。」

奧干則說：「我們未必會成為最好的朋友，但那並不重要，只要隊內氣氛好就夠了，現在的情況就是這樣，我也相信未來一年都會如此。最重要的是，我們在賽季期間，也能像現在這般開心見誠地溝通，始終我們還未進展到能贏得每場比賽。」