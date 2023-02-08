F1｜Netflix紀錄片的造假爭議：車手為何一邊控訴　一邊繼續拍？

Netflix的F1紀錄片系列《Formula 1：極速求生》（Drive to Survive，簡稱DTS）可說是近年最成功的運動紀錄片，不僅影集本身大受歡迎，更直接令本已趨向邊緣的F1成功吸納大批新觀眾，在美國市場爆紅。

但DTS的製作方式同時引來爭議，作為一套紀錄片，內容卻遭批評「造假」、透過剪接捏造「假競爭」，世界冠軍韋斯達賓（Max Verstappen）更一度公開狠批、並直接杯葛拍攝。

影集最終無需停止公映，更簽下新合約拍到最少2024年，「韋少」最終也「傾掂數」重返影集，到底DTS的影響有多大，大家最終也「屈服」？



《Formula 1：極速求生》第一季在2019年上映，10集的紀錄片講述了2018年F1賽季發生的事，拍得相當深入，將車手的個人生活、車手與車隊以至賽會之間的恩怨瓜葛充份呈現在觀眾眼前，加上將賽車場面拍得極為精彩、具張力，「吸粉」無數，轉眼間，今年2月便會推出講述2022賽季的第五季。

Netflix《F1：極速求生》第四季的宣傳圖。（Netflix）

《F1：極速求生》是如何拍攝的？

近日，港產紀錄片《給十九歲的我》掀起的風波，涉及有被攝者曾反對公開放映卻不得要領、拍攝團隊曾非法採訪賽事、或是在被拍學生不知情下拍攝等。《Drive to Survive》並沒有這問題，主因是在2017年收購F1的美國公司Liberty Media，本身已銳意重新包裝F1、再推銷予較年輕的群眾及打入美國市場，當時更主動要求Netflix拍攝比Amazon《All or Nothing》更加深入、全面的紀錄片，因此由雙方簽下合約開始，便賦予攝製隊「無人能及且獨家的拍攝權限」，他們能深入車房、或是在車手及領隊同意下隨他們到家中及其他個人場合拍攝。

儘管Netflix獲得極大的拍攝權，但F1車隊和車手有權拒絕，第一季，平治和法拉利就拒絕參與，但一向視F1為「最強推廣」的紅牛車隊則相當積極，由此大大獲益，平治和法拉利眼見原來宣傳效用極大，第二季才開始參與拍攝；攝製隊也不會無所不用其極地偷拍、跟拍，反而更常見的是花費數天，貼身跟拍車手及家人後，最後一秒片段都不用，反而令車手氣結。

不難發現車手附近常有攝製隊存在。（Getty Images）

賽車媒體Racingnews365曾訪問F1的媒體版權總監Ian Holmes，他指出車隊與Netflix間亦簽下合約，在極為清晰的條件下，有限度容許車隊要求Netflix刪改片段，例如一些會影響到商業合作的畫面，車隊也能事先觀看Netflix所拍攝、有關自身車隊的粗略片段，但絕不會事先看到「出街版」。

《F1：極速求生》的問題出在哪裏？

無論是F1、車手和車隊人士，也深明這套影集會被全世界收看、談論，自然不會有影集本身「應不應該出街」的爭議。然而這影集最具爭議之處，是Netflix如何運用拍攝得來的素材，他們屢遭批評透過剪接，重新「創造」截然不同的故事、情節，連一場比賽內發生的事情順序也可以重新「創造」，或許對觀眾來說娛樂性十足，但作為紀錄片卻未免失實，香港車迷間便常笑道：「啲Netflix假㗎！」

Netflix將韋斯達賓（左）和列卡度（右）在紅牛合作的年代，塑造得水火不容，現實中兩人是好朋友，有傳列卡度今年得以回歸紅牛，也是韋斯達賓做推手。（Getty Images）

連續兩屆奪得車手世界冠軍的韋斯達賓，就拒絕參與2021年賽季的拍攝，並解釋：「我是個很貼地的人，我只想看事實，而不是譁眾取寵。我明白Netflix有此需要，只是不合我的口味。」當中「韋少」最不滿的是製作組常透過剪輯，誇大車手間的競爭、或是建構「壞人」的角色，早在2020年他已道：「我不覺得（片中）那個我是真正的我，問題是，他們（Netflix）對車手們的角色已有他們想要的預設。這是一套劇集，無論我說什麼，他們都會將我塑造得很魯莽、或是將大家變成配合他們設定的角色。」

「他們來訪問大家，然後將大家說的話，用在完全不同的處境。我從不喜歡這一套，我只想跟有興趣了解我的人做一對一訪問。」

諾里斯（左）和辛斯（右）出了名是好朋友，卻在《極速求生》中成了惡性競爭的對手。（Getty Images）

最惡名昭彰的例子，便是麥拿侖車手諾里斯（Lando Norris），他在2019及2020年與辛斯（Carlos Sainz）做隊友，兩人的關係是人所共知地好，他們的有趣互動常獲車迷津津樂道。然而，在第三季的《Drive to Survive》中，Netflix卻將兩人「變」成互不相讓的惡性競爭對手，當時辛斯評道：「他們（Netflix）有點誇大了我和諾里斯之間的競爭，車迷都知道這不是真的吧！但他們也知錯了，不會再犯。」

辛斯也許想太多，因為到了第四季，諾里斯仍是片集裏的「壞蛋」——該季，諾里斯換上新隊友、一向在影集內獲塑造成「主角」的列卡度，然而列卡度令人意外地劣績連連，在影集中，諾里斯看待新隊友的困境時，遭Netflix剪輯得冷漠無情、又欠尊重，令諾里斯遭不少觀眾批評。多名車手都為諾里斯抱不平，「韋少」怒道：「現實中的他絕不是個這樣的人。」

《DTS》第一季中關鍵的一幕，韋斯達賓與奧干在比賽中戰車碰撞，韋少失去分站冠軍，賽後他向奧干出手，指對方譏笑他，這畫面令奧干遭許多車迷口諸筆伐。（Netflix）

事實上，「受害」的並不止車手，在影集中充當「敍事者」的記者們也有過不愉快經歷。由第一季開始已頻頻出現的F1官方電視台記者Will Buxton，在《DTS》中常以充滿戲劇性和張力的說辭，連貫片中的「故事」、或是由他向對F1認識不深的觀眾鋪陳背景，而他也因此被部份車迷視為「助長Netflix造假作惡的人」、甚至認為他是受Netflix指使「讀台詞」、「演戲」，令他受不少惡評、辱罵。

然而，Will Buxton曾真身登上論壇Reddit透露Netflix的拍攝手法，其實自己也遭Netflix剪接禍害，「我每次都是坐下來（受訪）後才知道他們會問什麼問題，也無權干涉他們如何使用我說的話」，他舉例指：「例如在第一季，我解釋車手的個人贊助在他們的生涯中有多重要，這段話，被配上了（墨西哥車手）佩雷斯的片段，看起來就像我在針對他……Netflix也會在我說的話之間，加入很具戲劇性的停頓位，用來配合他們想製造的故事。」

Will Buxton是《極速求生》中的重要角色，節目透過他的說話鋪陳背景、或是給予評語，但他也坦承自己的說話被剪接得與事實不符，因而招來許多惡評。（Getty Images）

不過他也坦承，仍然為自己能出現在《DTS》中感到榮幸，「全球都有許多正面的反應，而我說的話也幫助吸引到許多人留意這項運動，這令那些負面回應變得微不足道。」但或許正因如此，Netflix也樂此不疲地「利用」他，Will Buxton在2021年曾因焦慮症而長時間休息。

大多數人權衡輕重，認為影集本身雖然有造假之嫌，但自己未必受害，更可能獲益；韋斯達賓則希望全身而退，連訪問都不做，「那樣，他們就沒有任何東西可以放進片裏了。」

韋斯達賓U Turn：Netflix如何改變了F1

然而，韋斯達賓最終還是回心轉意了，去年他的態度開始軟化，表示有商討餘地，最終更與Netflix製作團隊會面，達成共識，並參與了第五季的拍攝。其中一個原因使他不得不「回心轉意」，是這套紀錄片的影響實在太大。

根據統計數據，2022年平均每場賽事都吸引7000萬觀眾收看，而Nielsen的統計報告指，當中大部份都是看過《DTS》後才對這運動產生興趣，而新觀眾當中的77%是16至35歲的年輕族群，Nielsen的報告指出：「41%的《DTS》觀眾也有收看最少首三周的新F1賽季。」而在以NASCAR、IndyCar為主流賽車項目的美國，F1聲勢已開始從後趕上，到2021年，美國兩站賽事已一票難求、更吸引大批頂級名人紅星現身，今年更是加入了被視為一大焦點的拉斯維加斯站，令美國成為今季舉辦最多分站的國家（共3站），賽會更似乎意猶未盡。

而且，收看《DTS》的觀眾，若本身不是死忠車迷，未必太介意、更未必知道是否「造假」，只要內容夠趣味，他們就會看。既然如此，也意味普羅大眾對車手的認知和喜惡，很大程度也是建基於這套紀錄片之上，《DTS》無疑是雙面刃——透過他們的鏡頭和剪接，既有機會帶來劣評，也有機會將車手塑造成大眾寵兒；但最關鍵的是：它令車手、車隊、這項運動得以突破「車迷」的層面、打入廣闊的公眾層面，尤其年輕、有實力、外貌也吸引的車手輩出，車迷將車手當成偶像般的「追星」傾向明顯。

韋斯達賓正式「回歸」《極速求生》。（Netflix）

而且，韋斯達賓即使完全不參與其中，不等於可以避免一切傷害，2021年他與咸美頓鬥到最後一刻，才充滿爭議地奪得首個世界冠軍，然而在該季《DTS》中，因着「韋少」的杯葛，變成只得咸美頓一方說辭，一個不認識F1的觀眾看完後，會向哪一邊傾側？答案十分明顯。因此對他來說，最好的做法或許是參與拍攝，同時運用自己作為世界冠軍的影響力去爭取更多話語權。