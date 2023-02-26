英聯賽盃決賽｜曼聯紐卡素24年後再交鋒爭標　重溫99年兩軍陣容

曼聯與紐卡素周日（26日）於英格蘭聯賽盃決賽碰頭，爭奪今季首個英格蘭本地錦標。

看到曼聯與紐卡素這個決賽組合，有點「波齡」的球迷或許會想起1999年的英格蘭足總盃決賽，亦是兩軍對上一次在盃賽決賽碰頭，翻看兩軍當年的陣容，亦有不少熟口熟面的名字。



英格蘭聯賽盃決賽



曼聯 對 紐卡素 今晚深夜12：30

香港開電視77台／有線電視601及661台現場直播



1999年，是不少曼聯球迷難以忘懷的一年。當年5月16日，英超煞科戰與熱刺交手，只要贏波就可封王，碧咸（David Beckham）與高爾（Andy Cole）各建一功，以2：1力克熱刺，1分力壓阿仙奴奪冠。

曼聯贏得1998/99球季英超冠軍後，不足一星期再戰足總盃。（資料圖片／Getty Images）

英超封王後6日，曼聯在溫布萊與紐卡素爭奪足總盃，亦是曼聯「三冠王」的第二關。時任領隊費格遜（Sir Alex Ferguson）與煞科戰僅作3個調動，左閘艾雲（Denis Irwin）需要停賽，改以菲臘尼維利擔任左閘，而箭頭以蘇斯克查夥拍高爾攻堅。

至於紐卡素方面，陣中不少名字也是耳熟能詳，當然包括隊長﹑英格蘭一代前鋒舒利亞（Alan Shearer），左翼有好波之人蘇蘭奴（Nolberto Solano），而基雲（Shay Given）及鄧肯費格遜（Duncan Ferguson）皆先列後備。

紐卡素當年由舒利亞領軍。（資料圖片／Getty Images）

曼聯當年正選陣容（4-4-2）：

門將：舒米高

後衛：加利尼維利﹑大衛美爾﹑朗尼莊臣﹑菲臘尼維利

中場：碧咸﹑堅尼﹑史高斯﹑傑斯

前鋒：蘇斯克查﹑高爾

後備：雲迪古﹑史譚﹑布隆基斯﹑舒寧咸﹑約基



紐卡素當年正選陣容（4-4-2）：

門將：夏柏

後衛：安迪格芬﹑達比薩斯﹑沙維特﹑杜米

中場：李爾﹑夏文﹑史必﹑蘇蘭奴

前鋒：舒利亞﹑基斯巴亞

後備：基雲﹑巴頓﹑馬歷﹑格斯﹑鄧肯費格遜



開賽早段，曼聯隊長堅尼受傷退下火線，費格遜決定換入前鋒舒寧咸，並將蘇斯克查移往右翼保持4-4-2陣式。舒寧咸入替僅兩分鐘，精彩地擺脫對手後，再與隊友做撞牆，禁區內起腳建功，11分鐘先開紀錄，加上史高斯換邊後8分鐘的入球，結果兩球淨勝紐卡素，順利高舉足總盃。

當年一頭金髮的碧咸，抱着足總盃冠軍合照。（資料圖片／Getty Images）

紐卡素相隔24年再躋盃賽決賽

90年代中期的紐卡素，可說是如日中天，95/96球季在英超屈居亞軍，翌季舒利亞加盟以為可打破缺口，可惜再度不敵曼聯成為亞軍，其後連續兩季打入足總盃決賽，惟一直與冠軍無緣。

目前已成為億萬豪門的紐卡素，對上一次奪冠，其實只是6年前，不過當時捧起的是英冠錦標。再早一點，紐卡素曾在2006/07球季贏得圖圖盃（UEFA Intertoto Cup），但這賽事其實只是歐洲足協盃（歐霸盃前身）的外圍賽，所以99年的足總盃已是紐卡素近年最接近主要錦標的一次。

翻查往績，紐卡素對上一次贏得主要錦標，已經是1955年的足總盃冠軍，如今由艾迪賀維領軍的紐卡素，又能否打破球隊68年的冠軍荒。

今屆英格蘭聯賽盃決賽幾點開波？ 於香港時間2月27日凌晨0:30上演，由曼聯對紐卡素 香港有直播嗎？ 有，分別在香港開電視77台，以及有線電視601及661台現場直播

紐卡素對上一個冠軍，由賓尼迪斯領軍在2016/17球季贏得英冠冠軍。（資料圖片／Getty Images）

英超第25輪賽程：

英超第25輪直播賽程。（01美術製圖）

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