歐聯觀察｜夏蘭特從怪獸變無牙老虎　沒融入曼城體系恐成致命傷

哥迪奧拿是否睡着了？否則他為何沒有換人？也完全對夏蘭特的碌碌無為視若無睹？曼城終在這場作客RB萊比錫的歐聯16強首回合，只取得1：1和局。



夏蘭特在踏入2023年以來，簡直跟上半季怪獸級的表現判若兩人，這似乎不只是狀態回落那麼簡單。



在1月中「曼市打吡」賽後，我已指出要箝制夏蘭特，就要先封鎖奇雲迪布尼，而曼聯在那一場做到了；而且夏蘭特也必須做得更多，更融入曼城的體系，才能保持入球率。然而，一個月過去，情況越來越差，由1月起夏蘭特參加的11仗，雖然也攻入5球，但其實有8場沒有進帳；再數近一點，近6場賽事，這名挪威中鋒只入了1球。

夏蘭特今仗只有一次射門，但右腳施射卻斜出。（Getty Images）

全場只有一次射門

然後，再看看夏蘭特今天的數據，一次射門，不中目標；11次傳球、22次觸球，唯一較亮眼的是5次爭頂4次頂贏。當然，夏蘭特不用多觸球，只要隊友提供機會，他便有能力化為入球。可是，今場中場樞紐迪布尼倦勤，另一個跟夏蘭特較有默契的菲爾科頓又坐足了90分鐘。夏蘭特全場唯一一次獲得妙傳是在67分鐘，可是他雖大步推過對方守將加華度爾，但右腳射向遠柱卻斜出了幾個波位。

夏蘭特身體能力出眾，但技術不算十分細膩，今場便多次控甩皮球。（Getty Images）

跟隊友沒配合 沒策應沒拉邊

上半場，除了一次接應長傳控甩皮球，還有一次爭頂頂輸外，我已記不起夏蘭特做過什麼，於是翻查了網上的文字直播，有趣的是，搜索他的名字，只記錄了「Haaland kicks off for the visitors」。好彩，今日可以在中圈開3次波。

下半場，我開始記錄一下夏蘭特究竟做了些什麼：

49分鐘 右路有空位推進，推了兩步踩波車

61分鐘 一次反擊與根度簡配合，被截下皮球

67分鐘 接應基亞利殊妙傳，右腳射斜

73分鐘 萊比錫門將撲出根度簡射門，右路拿回皮球後傳中，沒有太大威脅

82分鐘 接應界外球，被夾擊控甩

84分鐘 接應長傳，控甩



夏蘭特完全沒有跟曼城隊友配合，沒有墮後策應，也沒有拉邊製造空位，純粹就在禁區邊等機會，跟隊友的互動，就是不時揚手叫隊友壓上而已。

到底是哥迪奧拿的戰術出了問題，還是夏蘭特個人的踢法，令他未能融入曼城體系？（Getty Images）

過往的曼城，從來沒有強力中鋒，阿古路、加比爾捷西斯，或是由史達寧串演9號位，個個都是走位靈活、技術高超之輩，他們跟兩翼與中場的配合絲絲入扣，這也是曼城全方位進攻難以防範的原因。夏蘭特卻是雙刃劍，無疑他的身體能力非常出眾，所以季初一眾對手還未適應、加上狀態火熱，便能瘋狂入球；但季中之後，其狀態回落，對手也將他研究了一段時間，自然也難保持相對的入球量。

我當然不知道這是哥迪奧拿的戰術指揮，還只出於夏蘭特個性，但這樣子下去，不會是健康的發展。

英超第25輪賽程：

英超第25輪直播賽程。（01美術製圖）

更多歐聯相關報道：