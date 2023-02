歐聯觀察｜夏蘭特從怪獸變無牙老虎　沒融入曼城體系恐成致命傷

哥迪奧拿是否睡着了?否則他為何沒有換人?也完全對夏蘭特的碌碌無為視若無睹?曼城終在這場作客RB萊比錫的歐聯16強首回合,只取得1:1和局。



夏蘭特在踏入2023年以來,簡直跟上半季怪獸級的表現判若兩人,這似乎不只是狀態回落那麼簡單。



在1月中「曼市打吡」賽後,我已指出要箝制夏蘭特,就要先封鎖奇雲迪布尼,而曼聯在那一場做到了;而且夏蘭特也必須做得更多,更融入曼城的體系,才能保持入球率。然而,一個月過去,情況越來越差,由1月起夏蘭特參加的11仗,雖然也攻入5球,但其實有8場沒有進帳;再數近一點,近6場賽事,這名挪威中鋒只入了1球。

夏蘭特今仗只有一次射門,但右腳施射卻斜出。(Getty Images)

全場只有一次射門

然後,再看看夏蘭特今天的數據,一次射門,不中目標;11次傳球、22次觸球,唯一較亮眼的是5次爭頂4次頂贏。當然,夏蘭特不用多觸球,只要隊友提供機會,他便有能力化為入球。可是,今場中場樞紐迪布尼倦勤,另一個跟夏蘭特較有默契的菲爾科頓又坐足了90分鐘。夏蘭特全場唯一一次獲得妙傳是在67分鐘,可是他雖大步推過對方守將加華度爾,但右腳射向遠柱卻斜出了幾個波位。

夏蘭特身體能力出眾,但技術不算十分細膩,今場便多次控甩皮球。(Getty Images)

跟隊友沒配合 沒策應沒拉邊

上半場,除了一次接應長傳控甩皮球,還有一次爭頂頂輸外,我已記不起夏蘭特做過什麼,於是翻查了網上的文字直播,有趣的是,搜索他的名字,只記錄了「Haaland kicks off for the visitors」。好彩,今日可以在中圈開3次波。

下半場,我開始記錄一下夏蘭特究竟做了些什麼:

49分鐘 右路有空位推進,推了兩步踩波車

61分鐘 一次反擊與根度簡配合,被截下皮球

67分鐘 接應基亞利殊妙傳,右腳射斜

73分鐘 萊比錫門將撲出根度簡射門,右路拿回皮球後傳中,沒有太大威脅

82分鐘 接應界外球,被夾擊控甩

84分鐘 接應長傳,控甩



夏蘭特完全沒有跟曼城隊友配合,沒有墮後策應,也沒有拉邊製造空位,純粹就在禁區邊等機會,跟隊友的互動,就是不時揚手叫隊友壓上而已。

到底是哥迪奧拿的戰術出了問題,還是夏蘭特個人的踢法,令他未能融入曼城體系?(Getty Images)

過往的曼城,從來沒有強力中鋒,阿古路、加比爾捷西斯,或是由史達寧串演9號位,個個都是走位靈活、技術高超之輩,他們跟兩翼與中場的配合絲絲入扣,這也是曼城全方位進攻難以防範的原因。夏蘭特卻是雙刃劍,無疑他的身體能力非常出眾,所以季初一眾對手還未適應、加上狀態火熱,便能瘋狂入球;但季中之後,其狀態回落,對手也將他研究了一段時間,自然也難保持相對的入球量。

我當然不知道這是哥迪奧拿的戰術指揮,還只出於夏蘭特個性,但這樣子下去,不會是健康的發展。

