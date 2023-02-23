歐霸｜曼聯大戰巴塞前坦赫格向費格遜取經　沙維：近年最強紅魔

或許是「曼迷」們最期待的畫面！在曼聯與巴塞隆拿的「歐霸生死戰」前夕，主帥坦赫格被影到與傳奇領隊費格遜共晉晚餐，大戰前先向「費爵爺」取經，希望領紅魔鬼殺入歐霸盃16強。



歐霸盃附加賽次回合



曼聯 對 巴塞隆拿 今晚凌晨4點

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歐霸附加賽首回合，曼聯作客魯營球場，憑一個烏龍球及拉舒福特的入球，兩軍打成2：2平手，次回合在奧脫福再分勝負。

曼聯早前在主場輕取李斯特城後，主帥坦赫格離場時「手指指」，並呼籲球迷在周中再進場，在關鍵一戰充當「第12人」，齊齊助曼聯打入歐霸16強。

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坦赫格賽後向球迷說：「星期四再見！」（Getty Images）

大戰先向傳奇領隊取經

一張令不少「曼迷」興奮的合照日前在網上瘋傳，原來坦赫格在大戰前夕，竟然相約費格遜（Sir Alex Ferguson）共晉晚餐，向這名傳奇領隊取經。

坦帥出席賽前記者會時直言，在費Sir身上獲益良多：「（今次晚飯）收穫豐富，我十分享受與學識淵博及經驗豐富的人聊天。他（費格遜）分享了很多，曼聯是屬於他的球會，他希望支持我們。我們度過愉快的一頓飯，我期待下次與他見面。」

坦赫格與費格遜共晉晚餐，這張圖片令不少「曼迷」大感興奮。（Twitter截圖）

向「費爵爺」偷師後，曼聯陣中亦有好消息，安東尼與隊長哈利馬古尼已經傷癒，在今仗隨時候命，但安東尼馬迪爾繼續需要休養。

另外，荷蘭名宿尹佩斯特意造訪卡靈頓，探訪一眾師弟，同時向同一經理人的同鄉坦赫格展示支持，而消息指尹佩斯今次回歸與返回曼聯工作無關。

尹佩斯回歸卡靈頓，與舊同事迪基亞相見歡。（Getty Images）

沙維：近年最強的曼聯

巴塞隆拿的兩大中場加維及柏迪齊齊缺陣，加上作客奧脫福更添難度，領隊沙維再先向對手「笠高帽」，「他們（曼聯）是歐洲其中一支最佳的球隊，這隊更是近年最強的曼聯，坦赫格治下的曼聯充滿風格，毫無疑問今仗將會是一場硬仗。」

沙維在首回合直言，拉舒福特是當今歐洲球壇其中一名「最危險的球員」，而「福仔」上場已經證明了這番說話，貢獻一個入球及間接造成烏龍球。上仗吃盡苦頭的祖利斯古迪，今仗再鬥「福仔」，他表示需要透過團隊合作才能阻止拉舒福特。

拉舒福特在首回合賽事獨力炮製兩個入球。（路透社）

英超第25輪賽程：

英超第25輪直播賽程。（01美術製圖）

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