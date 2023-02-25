花劍世界盃．開羅站｜張家朗一劍憾負首圈止步　蔡俊彥不敵法劍手

花劍世界盃開羅站本周末舉行，港隊男﹑女子隊分途出擊，女花鄭曉為成獨苗，順利殺入正賽圈，偕張家朗及蔡俊彥今日（25日）爭標。



張家朗﹑蔡俊彥首圈倒灶

被列為5號種子的張家朗率先登場，首圈鬥日本劍手ITO Takuma，兩人早年曾經於青年世界盃交手，當時張家朗亦曾擊敗對手。不過，張家朗今仗打得吃力，結果卻以一劍憾負，以14：15首圈止步。

13號種子蔡俊彥緊接出戰，與法國的柏奧迪（Maxime Pauty）交手，這名法國在都靈大獎賽16強淘汰張家朗。蔡俊彥以6：15落敗，同樣無緣晉級。

張家朗開羅站首圈一劍憾負止步。（資料圖片／FIE圖片）

周五（24日）上演女子花劍預賽，港隊派出5名劍手角逐，鄭曉為小組賽錄得4勝1負，在淘汰賽以15：11力克意大利劍手Elena Tangherlini晉級，今季首度打入正賽圈，首圈將與另一意大利劍手芭天妮（Martina Batini）碰頭。

港隊開羅站賽程：

張家朗 對 ITO Takuma（日本）黃色劍道 1430（香港時間）

蔡俊彥 對 柏奧迪（法國）黃色劍道 1520

鄭曉為 對 芭天妮（意大利）黃色劍道 1640



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