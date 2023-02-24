劍擊世界盃｜方凱申德國站連贏3場過關　今季首闖正賽成港隊獨苗

撰文：趙子晉
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港隊重劍代表方凱申，上年在世錦賽驚喜殺入8強，距離獎牌只是一劍之差，世界排名升上新高的29位。這名30歲的港將當然希望新一季保持氣勢，繼續在國際賽創佳績，豈料開季3站全數與正賽無緣。
周四（23日）在德國海登海姆上演的男子重劍世界盃，方凱申淘汰賽連贏3場，在預賽脫穎而出，今季首度殺入正賽圈。

今周末舉行兩站劍擊世界盃，男子重劍世界盃於德國海登海姆（Heidenheim）上演，10名港將角逐正賽資格。

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方凱申小組賽以3勝2負晉級，淘汰賽首戰遇上阿塞拜疆劍手Barat Guliyev，並以15：7輕取對手過關，其後面對世界排名第40位的瑞士劍手Lucas Malcotti，凱申以14：8再下一城。他其後鬥18歲的中國劍手Yu Mengxiang，結果以9：5力克對手，連贏3場，並順利取得正賽席位。

方凱申今季首度躋身正賽圈，要過關先要問過世界排名13位的Tibor Andrasfi，這名23歲的匈牙利劍手，今季曾經稱霸瑞士伯恩站世界盃，硬仗可期。

今站賽事多達345名劍手參賽，除了世界排名前16位直入正賽外，其餘劍手都需要透過預賽爭正賽資格，過程絕不簡單。方凱申透過社交網站笑言，由朝早8點打到晚上7點，確確實實的由朝打到晚。

方凱申今季首度躋身國際賽正賽圈。（FIE）

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