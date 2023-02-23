劍擊｜兩世界盃今開鑼　張家朗領軍戰開羅站　吳浩天力爭再創佳績

劍擊國際賽今周末上演「雙料娛樂」，分別舉行開羅站花劍世界盃及德國海登海姆站男子重劍世界盃，港隊亦有派員參賽，而「香港劍神」張家朗重臨福地，力爭再度登上頒獎台。



比賽日期：

埃及開羅站花劍世界盃：2月23及25日（男子個人賽）﹑2月24及25日（女子個人賽）﹑2月26日（團體賽）

德國海登海姆站男子重劍世界盃：2月23及24日（個人賽）﹑2月25日（團體賽）

男子重劍世界盃直播連結

港隊今周末出戰名單：

男子花劍：陳建雄﹑鄭鐵男﹑張家朗﹑張小倫﹑蔣翱駿﹑蔡俊彥﹑李逸朗﹑梁千雨﹑吳諾弘﹑楊子加

女子花劍：鄭曉為﹑張楚瑩﹑關渝澄﹑符妤名﹑吳佳蔚

男子重劍：周澤軒﹑方凱申﹑何瑋桁﹑甘俊豪﹑黎家俊﹑劉昊峯﹑吳浩天﹑汪承毅﹑楊均培﹑LAU Kwan Chun



焦點：

香港花劍隊早前戰畢都靈站大獎賽後，今周轉戰開羅站世界盃，由於男﹑女子賽事在同一地方舉行，故此提早周四（23日）先上演男花預賽，而女花預賽則在周五（24日）舉行。

港隊今站一共派出10男5女出戰，當中包括張家朗及蔡俊彥兩名種子劍手，二人將直入周六的正賽，而其餘劍手皆需要透過預賽爭逐出線資格。崔浩然繼上站後再度缺陣並提早返港，無緣出戰開羅站。

開羅也算是張家朗的福地，他在2017年首獲成年組世界盃獎牌，正正是在開羅站；他去年首度打入世錦賽4強，同樣是在開羅主戰，今站他將力爭再度衝擊頒獎台。

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張家朗的首個成年組世界盃獎牌，正是在2017年在開羅站奪得。（資料圖片）

另外，在多哈重劍大獎賽殺入16強，創下生涯最佳的吳浩天，將在德國分站偕方凱申及何瑋桁等港將再爭佳績。

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吳浩天在多哈大獎賽打入16強，創下生涯最佳，今站力爭再創佳績。（FIE Facebook）

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