【劍擊】江旻憓自豪女重團體升世界第7創新高　有信心奪奧運資格

香港女子重劍代表江旻憓（Vivian）戰畢女子重劍世界盃巴塞隆拿站後返港，周四（16日）出席活動時表示積極備戰9月杭州亞運，並對女重隊爭巴黎奧運資格有信心。



世界排名第3的江旻憓自去年底劍擊世界盃連續兩站踏上頒獎台，周日在女重世界盃巴塞隆拿站8強不敵東京奧運金牌得主孫一文，無緣獎牌。

她坦言與去年世錦賽4強不敵韓國劍手宋世羅一樣，「完全是我的弱點，進攻時機和距離有漏洞。」雖然無緣連續三站奪牌，她指今季狀態平穩、發揮穩定，喜見有進步，惟仍需加強體能。

江旻憓喜見女重港隊實力提升，有信心能與團隊再戰奧運。（葉詩敏攝）

香港女子重劍隊由去季世界排名13升上第7，創下隊史新高，江旻憓稱有信心取得巴黎奧運團體賽資格。她指剛剛在巴塞站贏到上站季軍瑞士隊，可見團體賽變數大，「比上屆更有信心，女重隊有很大進步，我們團體排名更升上世界第7，好自豪，是隊史新高。」

奧運積分周期即將在4月展開，世界排名前四或洲際第一位能取得團體賽奧運資格。去屆港隊取得資格，是藉本來佔據「亞洲及大洋洲區第一位」的韓國升上世界第4，原佔據「亞洲及大洋洲區第一位」變成由區內下一順位的港隊，並在獲得團體賽資格後順帶取得3個個人賽席位。

江旻憓坦言：「不想睇住別人成績取得資格，想主動打入去（排名）。團體很多變數，我們與亞洲強隊距離拉近了，有信心可以更好。」至於個人賽奧運資格，她笑言：「唔諗住喇，仲早。」

江旻憓稱做好自己，未憂雙俄劍手或獲邀參戰亞運。（葉詩敏攝）

雙俄或戰亞運 江旻憓：專注自己

亞洲奧林匹克理事會上月發聲明，表示會讓俄羅斯和白羅斯運動員參與杭州亞運會，國際劍擊聯會（FIE）近日則發聲明，指在下月10日周年大會表決撤銷俄白運動員禁賽令。

問到江旻憓對俄羅斯和白羅斯或有機會參加亞運的看法，她直言：「自己準備好就得，作為運動員只能專注訓練和盡力打比賽。我都有同Tavi（教練）傾過，他也認為不要想太多，最重要專注自己。」

對於亞運目標，江旻憓冀能突破上屆個人賽及團體賽銅牌成績，「亞洲水平很高，哈薩克、烏茲別克也很強，希望亞運前改善體能，要再硬淨一點。」她又稱劍總改以把國際賽成績也計入本地排名積分，鼓勵更多劍手出外比賽，提升實力。